Жорстока статистика: генпрокурор розповів, скільки українських військових у полоні РФ пройшли через катування

Агресор використовує тортури і як зброю війни, і як метод знищення української ідентичності в умовах окупації.

Росія вибудувала розвинену систему тортур та жорстокого поводження з українцями — як військовополоненими, так і цивільними. Близько 90% українських військовополонених пройшли через катування, зґвалтування, погрози сексуального насильства або інші форми жорстокого поводження.

Про це заявив Генеральний прокурор Андрій Костін під час зустрічі зі Спеціальною доповідачкою ООН з питань катувань, доктором Еліс Джил Едвардс, повідомляє Офіс генпрокурора.

Вони обговорили посилення міжнародної співпраці заради припинення цих жахливих і незаконних практик.

Генпрокурор повідомив, що, за останніми оцінками, близько 90% українських військовополонених пройшли через катування, зґвалтування, погрози сексуального насильства або інші форми жорстокого поводження.

“На всіх визволених територіях ми знаходимо свідчення цих жахіть. Лише в Херсонській області зафіксовано 11 катівень. У Харківській області розслідується майже 100 випадків катувань, у яких встановлено понад 700 постраждалих. Подібну картину ми бачимо і в інших деокупованих регіонах”, — зауважив Андрій Костін.

Наразі ідентифіковано 156 підозрюваних — військовослужбовців ЗС РФ та представників окупаційної “влади”, щодо 114 обвинувальні акти скеровано до суду, 35-х засуджено за катування та жорстоке поводження як воєнні злочини.

“Агресор використовує тортури і як зброю війни, і як метод знищення української ідентичності в умовах окупації”, — констатував Генпрокурор.

Про один з таких випадків Андрій Костін розповів Спеціальній доповідачці ООН з питань катувань під час зустрічі.

32-річний власник кав'ярні з Херсона допомагав учасникам протестів проти російської окупації — давав випити води, умитися та надавав першу допомогу у своєму кафе. Чоловіка заарештували за сфабрикованими звинуваченнями. Знайдений у нього касовий апарат американського виробництва використали як “доказ” впливу США.

Окупанти практично безперервно катували його впродовж 17 днів. Погрожували також зґвалтувати його дружину та віддати малолітню дитину до дитячого будинку.

Відпустили затриманого лише після того, як родина заплатила 100 000 грн. Перед звільненням його змусили записати відео про те, що він передав гроші “на підтримку спеціальної військової операції”.

“На щастя, тепер він вільний. Проте, його історія є однією із тисяч подібних. Справа проти організаторів цієї катівні наразі розглядається в суді. Встановлено понад 160 осіб, які постраждали там від рук російських катів. Тисячі інших все ще залишаються в російському полоні”, — зазначив Генпрокурор.

“Світова спільнота має об'єднатися, щоб домогтися їхнього звільнення, зруйнувати російську машину тортур і забезпечити покарання кожного з її учасників”, — додав він.

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