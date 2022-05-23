"Жорстока війна, якої не було 77 років": Зеленський назвав кількість ракетних та авіаударів РФ

"Жорстока війна, якої не було 77 років": Зеленський назвав кількість ракетних та авіаударів РФ

Від 24 лютого РФ завдала по Україні 1474 ракетні удари та понад 3 тисячі авіаударів.

Російські окупанти ведуть проти українців дуже жорстоку війну, якої не було на Європейському континенті вже 77 років.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері 23 травня.

За його словами, йдеться про тотальну війну, коли ворог намагається знищити якомога більше людей та інфраструктури.

Президент наголосив, що лише чотири ворожі ракети вбили 87 людей у Десні на Чернігівщині. А всього від 24 лютого російська армія завдала по Україні 1474 ракетні удари, застосувавши 2275 різних ракет.

"Абсолютна більшість – по цивільних об'єктах. За неповні три місяці було вже понад 3 тисячі авіаударів російських літаків та гвинтокрилів. Яка ще країна витримувала такий масштаб ударів?", — зазначив Зеленський.

Росія випустила по Україні 2275 ракет - Зеленський у зверненні 23 травня

Раніше Володимир Зеленський заявив, що війна закінчиться перемогою України, адже іншого виходу просто немає.

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