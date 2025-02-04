Жорстоке катування та страта українців на Чернігівщині: який вирок суд обрав окупантам

Двох військових рф засудили за жорстокі тортури та розстріл трьох братів на Чернігівщині у березні 2022 року.

Про це повідомиили в Офісі Генпрокурора.

Згідно з матеріалами слідства, 18 березня 2022 року за наказом російського полковника з позивним Закон окупанти захопили трьох братів, один із яких раніше брав участь в АТО/ООС.

Протягом чотирьох днів їх утримували в нелюдських умовах, піддавали тортурам та змушували зізнатися у причетності до знищення військової техніки ворога. Один із братів, не витримавши знущань, зізнався у підриві російської колони, хоча насправді не мав до цього жодного відношення.

Після цього командир віддав наказ страчувати бранців. Його підлеглі вивели братів у лісопосадку, розстріляли та закопали їхні тіла.

Попри поранення, одному з братів вдалося вижити. Він вибрався з місця поховання та згодом дав свідчення про злочин.

Суд визнав винними командира одного з підрозділів Центрального військового округу збройних сил рф та його підлеглого у порушенні законів і звичаїв війни, вчиненому групою осіб за попередньою змовою, поєднаному з умисним убивством.

Нагадаємо, в Київській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській і Харківській областях затримано агентів, які працювали на Росію та представлялися активістами.

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