Жорстоке поводження з людьми на Київщині: судитимуть офіцера "миротворчої" бригади РФ

Цей офіцер збройних сил РФ затримував та жорстоко знущався з місцевих мешканців свл Мокрець та Заворичі.

Офіцера "миротворчої" бригади РФ судитимуть за жорстоке поводження з людьми на Київщині.

Загарбник затримував та жорстоко знущався з місцевих мешканців сіл Мокрець та Заворичі.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури скеровано до суду в порядку спеціального досудового розслідування обвинувальний акт стосовно старшого лейтенанта - командира мотострілецької роти 15-ої "миротворчої" бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу збройних сил РФ, за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням та віддання наказу про вчинення таких дій (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений у березні 2022 року перебуваючи в окупованому селі Мокрець, спільно з іншими російськими військовими взяли у полон двох мирних мешканців, які не мали зброї та не брали участі у бойових діях.

Старший лейтенант під час незаконного допиту принижував полонених. Він вимагав від чоловіків надати інформацію стосовно інших проукраїнськи налаштованих мешканців села, військовослужбовців ЗСУ та бійців тероборони. Не отримавши необхідних даних, окупант вдягнув тактичні рукавиці з пластиковими вставками та бив потерпілих по обличчю і голові. За його наказом полонені зняли з себе весь одяг, після чого їх продовжили бити та змусили спуститися до підвалу.

Фото: Прокуратура Київської області

Також встановлено, що в березні 2022 року в с. Заворичі Броварського району разом з іншими військовослужбовцями в одному з будинків він проводив незаконний допит місцевого мешканця.

У той час повз домоволодіння на скутері проїжджав інший цивільний громадянин. На виконання наказу командира роти окупанти з автоматичної зброї відкрили по ньому вогонь, внаслідок чого потерпілий зазнав поранення.

Цей офіцер збройних сил РФ на офіційному сайті Міноборони РФ відзначений як взірець мужності та героїзму для інших військовослужбовців, що брали участь у збройній агресії проти України.

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