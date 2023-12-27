Жорстоке вбивство 16-річних підлітків у Бердянську: батькам пів року не віддають тіла дітей – подробиці

В окупованому Бердянську на Запоріжжі окупанти вже пів року не дають поховати тіла вбитих ними підлітків – Тиграна Оганесяна й Микити Ханганова.

Інформацію, що тіла вбитих хлопців досі не передали рідним, підтвердив адвокат родини Тиграна Оганесяна Андрій Яковлєв у коментарі "Радіо Свобода".

Наразі невідомо, де перебувають тіла підлітків. Проте адвокат припускає, що вони в морзі в Бердянську, проте довести цього не можуть.

Формальним приводом не передавати тіла родичам підлітків та відкладати похорон є проведення експертизи російськими слідчими. Утім, на думку адвоката, справжня причина того, чому тіла досі не віддали рідним, — "намір приховати умисне вбивство".

"Коли в голову постріл з близької відстані та, припустимо, у серце, і не один. Коли куля пройшла крізь рот і вийшла через іншу частину голови, то, очевидно, що це було зроблено з близької відстані. Коли всі бачать тіло – це є доказ вчинення воєнного злочину. А без тіл вони (окупанти - ред.) думають, напевно, що важче довести цей злочин. Тому, я думаю, що вони не віддають тіла через те, що чітко видно, що це була не якась там поліційна місія з затримання, а позасудова страта", - прокоментував Яковлєв.

Вбити у Бердянську підлітки Тигран Оганесян й Микита Ханганов

За словами Яковлєва, на рідних вбитих підлітків, які надалі залишаються в окупації, здійснюється тиск. Сім’ї загиблих не отримали свідоцтва про смерть, тож за документами хлопці залишаються живі.

"Стан невизначеності настільки довго триває, що я б це ототожнив з катуванням. Коли тіло дитини лежить імовірно в морзі, до нього немає доступу, з дитиною не можна попрощатися, її не можна побачити та невідомо коли тобі повернуть це тіло. Йде час, а досі немає жодної інформації коли це відбудеться", – підкреслив адвокат.

На думку ​​Андрія Яковлєва, домовитися про повернення тіл підлітків рідним зможе хіба що третя сторона.

"Держава намагалася звертатися до Росії, але без їхньої згоди, без їхнього рішення це неможливо. Тому все що залишається, це лише закликати Росію передати тіла, шукати треті країни, третіх осіб, які можуть вплинути. Проте наразі будь-яка активність, направлена на те, щоб російська сторона повернула тіла, не дає успіху", - резюмував адвокат.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Бердянську російські загарбники вбили двох підлітків – 16-річних Тиграна Оганесяна та Микиту Ханганова. Окупанти звинувачували їх у "підготовці диверсії на мелітопольській залізниці". Перед вбивством російські силовики декілька днів катували хлопців.

ТСН.ua зібрав подробиці вбивства Тиграна Оганесяна та Микити Ханганова у Бердянську.

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