Жорстокі бої тривають просто в ці хвилини: окупанти розпочали штурм Соледара

Біля Соледара тривають жорстокі бої. Після невдалої спроби захопити місто та відступу російські окупанти перегрупувалися, відновили втрати, перекинули додатково штурмові загони, змінили тактику і розпочали потужний штурм.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Наразі окупанти задіяли велику кількість штурмових груп, сформованих з найкращих резервів "вагнерівців".

За словами Маляр, ворог наступає буквально по трупах своїх же солдатів, масовано застосовує артилерію, системи залпового вогню та міномети, накриваючи вогнем навіть власних бійців.

"Наші захисники мужньо боронять кожний метр рідної землі. Жорстокі бої тривають просто в ці хвилини", – підсумувала заступниця міністра оборони.

Замість Бахмута - Соледар: "вагнерівці" обрали за ціль нове місто Донбасі

Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий розповів, що під Соледаром російська ПВК "Вагнер" кинула в бій свої найкращі підрозділи - не колишніх зеків, а ветеранів з досвідом війни в Сирії, Лівії та інших гарячих точках.

За словами керівника ОП, біля Соледара окупанти намагаються закидати наші сили трупами.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський вчора, 8 січня, об‘їхав війська, які обороняються в районі Бахмута та Соледара на Донеччині.

Президент Зеленський пообіцяв, що до Бахмута і Соледара перекинуть додаткові підрозділи.

Радник Офісу президента Олексій Арестович пояснив, що окупанти намагаються відрізати Соледар від Бахмута та перерізати дорогу Соледар – Слов'янськ.

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