Жорстокі бої за Бахмут: в українських бійців заклинюють автомати від кількості пострілів

Наші захисники в Бахмуті мають вільний час лише на якийсь мінімальний сон, приведення озброєння та техніки в бойовий стан – і знову в бій.

Українські військові у Бахмуті відбивають численні атаки росіян, які не залишають спроб взяти місто, незважаючи на шалені втрати.

Про це розповіли бійці 30-ї бригади ЗСУ Володимир та Юрій, пише "Настоящее время".

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"Здебільшого діють невеликі групи по шість-вісім осіб: проводять розвідку боєм, після цього противник завдає поразки артилерією, мінометами, гранатометами. І відправляє фронтально групу, там шість-вісім осіб, за нею ще одна, обов'язково, – розповідає Володимир про те, як відбуваються атаки росіян. – Якщо перша група упирається, її одразу посилює наступна. І так доти, доки вони мету свою не виконають”.

За словами бійця, людський ресурс у ворога – необмежений.

Його побратим Юрій додає, що бої під Бахмутом настільки інтенсивні, що не витримує зброю: від стрілянини часом починає заклинювати автомати.

"Тупо натовпом виходять із трьох сторін. Посередині йдуть ті, завдання яких відволікати увагу на них, а з боків заходять всі інші. Дуже великий наплив, іноді зброю просто клинить. Стріляєш, стріляєш — а автомат заклинив. І що ти зробиш?", – описує український захисник бої під Бахмутом.

За словами військових, від таких лобових атак російські окупанти зазнають великих втрат, але атаки не припиняються. В окремих випадках співвідношення російських загарбників до українських військових було 12 до одного.

Володимир та Юрій запевняють, що ЗСУ під Бахмутом триматимуться до останнього, але зізнаються, що втома від постійних боїв все одно накопичується.

Погані погодні умови, умови проживання особового складу – воно все діє на людей. Дуже мало у них часу на відпочинок, відновлення. В основному якщо військові не відбивають штурм, то це лише якийсь мінімальний сон, якісь свої потреби, приведення озброєння та техніки у бойовий стан – і знову в бій", – пояснює Юрій.

Нагадаємо, що 6 березня на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача було ухвалено рішення про продовження оборонної операції та подальше посилення позицій українських військових у Бахмуті.

Зеленський на Ставці прямо запитав Залужного та Сирського, чи варто відступати з Бахмута. Генерали відповіли, що треба не йти з Бахмута, а посилюватись у місті.

За інформацією журналіста The Guardian, який посилається на західних офіційних осіб, у боях за Бахмут РФ втратила до 30 тисяч окупантів.

За інформацією німецького видання Bild, Володимир Зеленський і Валерій Залужний мали різні думки щодо дій ЗСУ в Бахмуті. Нібито Залужний кілька тижнів тому рекомендував подумати про вихід із Бахмута.

Як пише The Economist, Залужний уникнув пастки в Бахмуті, яку готували окупанти.

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