Жорстокі реалії окупації: на Харківщині ексгумували трупи двох чоловіків, яких розстріляли російські військові

У Харківській області слідчі знайшли тіла двох чоловіків, яких вбили російські окупанти.

Біля лісосмуги у селі Подоли Куп‘янського району, що на Харківщині, 24 листопада прокурори спільно зі слідчими поліції ексгумували трупи двох місцевих мешканців — чоловіків 28 та 39 років.

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

За попередньою версією слідства, у середині вересня, коли село ще знаходилось під окупацією, їх розстріляли військові ЗС РФ.

Односельці повідомили, що бачили, як автомобіль чоловіків забуксував біля російського блокпоста, після цього люди почули автоматну чергу. На тілах вбитих виявлено вогнепальні поранення в області тулуба та голови.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Ексгумація українців на деокупованих територіях

Слідчі завершили ексгумацію на місці масового поховання військовослужбовців ЗСУ в Лимані. Триває робота з ексгумації іншого братського поховання з цивільними.

Тим часом в Ізюмі Харківської області рятувальники спільно з іншими службами ексгумували 447 тіл. Серед загиблих через російську агресію чоловіки, жінки та діти.

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