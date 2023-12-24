"Жорстокі терористичні обстріли": Зеленський відреагував на масову атаку по Херсону

Президент Володимир Зеленський після чергових ударів по Херсону заявив, що російські терористи мають відчути справедливу українську відповідь.

За словами президента, всю ніч тривала ліквідація наслідків російських ударів по Херсону.

Обстріл Херсона / Фото: Володимир Зеленський

"Жорстокі терористичні обстріли. Свідомо – саме по цивільній інфраструктурі, яка забезпечує життя, та по звичайних вулицях. Від обстрілів постраждали школа, лікарні, котельня, тепломережі міста, житлові приватні та багатоповерхові будинки", - зазначив він.



Усім постраждалим надається допомога.

"На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним", - додав він.

Усі необхідні служби, рятувальники працюватимуть цілодобово, щоб відновити постачання електрики й тепла, наголосив президент.

Окупанти вгатили по Херсону / Фото: Володимир Зеленський

Нагадаємо:

Росіяни вночі проти 24 грудня обстріляли центральну частину Херсона. Через влучання артилерійського снаряда по житловому будинку постраждала родина. На місці загинув 87-річний чоловік та його 81-річна дружина. Під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Його особа встановлюється.

Загалом минулої доби росіяни здійснили 88 обстрілів Херсонської області, випустивши 425 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, БПЛА та авіації.

Раніше Наталя Гуменюк повідомила наслідки атаки по місту вночі. Більше про це читайте у новині.

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