Жорстокість бойових дій проти України навіть вища, ніж під час Другої світової війни – Зеленський

Жорстокість бойових дій проти України навіть вища, ніж під час Другої світової війни – Зеленський

Зеленський звернувся до парламенту Данії.

Президент України Володимир Зеленський 29 березня виступив зі зверненням перед парламентом Данії. Серед іншого він зазначив, що інтенсивність і жорстокість бойових дій, які ведуться проти України, вийшли на рівень навіть вищий, ніж це було під час Другої світової війни. Найбільш руйнівної війни для Європи.

"Місяць бойових дій – а у нас вже не одне місто, не два, а цілий чорний перелік міст, які зруйновані вщент російськими бомбардуваннями.

Ще у десятках міст, містечок, маленьких сіл частково спалені житлові райони, зруйнована інфраструктура, підірвані підприємства, на яких працювали люди. Живі, звичайні люди. Одних тільки освітніх закладів – університетів, шкіл, дитячих садочків, зруйновано 773. Уявіть собі! А ще десятки лікарень, ще церкви, навіть меморіали жертвам Голокосту стали мішенями", – сказав президент.

За його словами, мета російських військ у цій війні – повністю знищити будь-яку основу для нормального життя українського народу. Окупанти свідомо роблять так, щоб від України нічого живого не залишилось.

"Тільки руїни. Тільки біженці (...) Вже більше 10 мільйонів українців покинули рідні місця через бойові дії. Майже 4 мільйони українців виїхали за межі нашої держави – у більшості це жінки і діти. Історії цих людей сповнені жаху", – сказав президент.

Він додав. що у тих районах, куди зайшли російські військові, і досі на узбіччі доріг багато спалених і розстріляних машин. Сотні й сотні таких автівок, їхніх залишків. Окупанти вбивали мирних людей навіть тоді, коли вони намагалися просто врятуватися.

"Разом з нашими переселенцями в Європі та у західних областях України є діти, яких просто підбирали дорогою біля трупів їхніх батьків, – зазначив президент.

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