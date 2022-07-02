"Жорстокість лише наростає": Зеленський закликав поширювати правду про війну

Завтрашній день має принести Україні максимальну користь.
У тилу зараз відчувається розслабленість, але жорстокість війни лише нарастає. Завтрашній день має принести Україні максимальну користь – кожен і кожна мають робити для цього все, що можливо.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав у відеозверненні 2 липня.
"У багатьох тилових містах зараз відчувається розслабленість, але війна не закінчилась, її жорстокість подекуди лише наростає, і не можна про неї забувати", – нагадав Зеленський.
Він зазначив. що як армії, волонтерам, так і співвітчизникам, які залишилися із війною наодинці, потрібна допомога кожного дня.
"Обов'язково допомагайте армії, допомагайте волонтерам, допомагайте всім, хто залишився наодинці в цей час. Поширюйте правду про війну і про злочини окупантів. Як би складно не було сьогодні, маємо пам’ятати про те, що буде завтра. І що завтрашній день має принести Україні максимальну користь – кожен і кожна мають робити для цього все, що можливо", – додав президент.
Нагадаємо, раніше радник голови МВС Вадим Денисенко розповів про ризик захоплення Луганської та Донецької областей.
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