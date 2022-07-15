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Жорстокий ракетний удар РФ по Вінниці: за допомогою звернулося майже 200 осіб, 11 - досі безвісти зниклі

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Жорстокий ракетний удар РФ по Вінниці: за допомогою звернулося майже 200 осіб, 11 - досі безвісти зниклі

Фото: ДСНС України

Станом на 15:00 15 липня продовжуються аварійно-рятувальні роботи по розбору завалів у Будинку творчості, який зазнав руйнувань внаслідок ракетного удару росіян по Вінниці.

За даними рятувальників, обстежено та розібрано уламки будівельних конструкцій на 50% загальної площі об’єктів у Вінниці. 

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. 



За оновленою інформацією, через атаку росіян по центру Вінниці:

  • пошкоджено та зруйновано орієнтовно 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків,
  • 40 автомобілів.
  • загинуло 23 особи (з них 3 дитини),
  • звернулося за допомогою 197 осіб.
  • з них 80 госпіталізовано (з них 3 дитини),
  • триває пошук 11 осіб, зв’язок з якими відсутній.

"Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. На місці події працюють 3 кінологічні розрахунки. Всього до робіт залучено 445 осіб та 74 од. техніки", - йдеться у повідомленні рятувальників.

Нагадаємо, вранці 14 липня російські війська трьома ракетами "Калібр" завдали удару по центру Вінниці, влучивши у будівлю з офісними приміщеннями. Окупанти розбомбили будівлю з офісними приміщеннями. У цивільну споруду влучили три ракети російських злочинців. Встановлено також, що знищено також приміщення одного з медичних центрів. Від ударів постраждали розташовані неподалік житлові будинки.

Наразі відомо про 23 загиблих мирних жителів, троє з яких – діти. Під завалами досі шукають зниклих людей.

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