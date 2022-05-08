"Жорстокий військовий злочин": МЗС засуджує авіаудар РФ по школі в Білогорівці

"Жорстокий військовий злочин": МЗС засуджує авіаудар РФ по школі в Білогорівці

Міністерство закордонних справ України рішуче засудило авіаудар російських окупаційних військ по школі в Білогорівці. За попередніми даними, в результаті авіаудару загинули понад 60 осіб.

МЗС рішуче засуджує російський обстріл школи в Білогорівці, в якій 7 травня переховувалися 60 осіб.

"Росія вчинила цей жорстокий військовий злочин незадовго до Дня пам'яті і примирення, постійно повторюючи трагедію Другої світової війни", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у Луганській області російські військові знищили будівлю сільської школи, в якій від обстрілів ховалися жителі села. О 16:37 7 травня в Білогорівці внаслідок російського авіаудару виникли пожежі в будівлі на площі близько 300 м кв. та в будинку культури.

Оскільки удар був дуже потужним, то шансів у людей вижити практично не було. Більшість людей, для яких навчальний заклад був сховищем, загинули.

Російські окупанти 25 діб тримали в підвалі школи жителів села Ягідного

Читайте також: