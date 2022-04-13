Жорстоко били та вимагали горілки: на Херсонщині росіяни увірвались до будинку 83-річної жінки

Жінка каже, що до окупації вона добре ставилась до росіян, а зараз вважає їх мародерами та ґвалтівниками.

У Херсонській області в одному із сіл, яке було в окупації, російські вбивці знущались із 83-річної жительки. Вони били літню жінку та вимагали дати їм горілки та цигарок.

Історію пенсіонерки, яка пережила окупацію розповіли в Оперативному командуванні "Південь".

Жінка розповіла, що вона все життя пропрацювала вчителькою початкових класів. Зараз живе у селі разом із паралізованим чоловіком. Вона загадує, що росіяни грабували та били людей, а те, чого не могли вивезти - трощили.

"Коли окупанти ввійшли до мого будинку, один з них почав тріпати мене зі сторони в сторону, вимагав віддати йому горілку та цигарки. Не розумію, чому вони вважали, що ми її маємо. Я не думала що на старості років потерпатиму від таких знущань: тримали за шию, били по голові та по спині, дотепер моє тіло тремтить згадуючи той час", - каже потерпіла.

Жінка зазначає, що до того, як до неї прийшли окупанти - вона вважала росіян нормальними людьми, проте зараз її думка кардинально змінилась.

"Я - пенсіонерка і часто дивлюся новини, я бачила як російські солдати знущалися над нашим народом, але постійно шукала їм виправдання, після того що трапилося зі мною та моїми односельцями, з упевненістю можу сказати, російських людей не існує, це - нелюди, вбивці, ґвалтівники, справжні потвори, нічого людяного у них не має", - каже бабуся.

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