Жорстоко катували бійця тероборони та священника: капітану та майору збройних сил РФ повідомлено про підозру

Злочини сталися у березні в селі Богданівка під Києвом.

Капітану та майору збройних сил РФ повідомлено про підозру через жорстоке поводження з військовополоненим і священнослужителем із села Богданівка на Київщині.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури Київської області заочно повідомлено про підозру капітану та майору мотострілецької роти 15-ої "миротворчої" бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу ЗС РФ у жорстокому поводженні з військовополоненим та цивільним населенням (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

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За даними слідства, у березні 2022 року перебуваючи у селі Богданівка Броварського району, капітан наказав підлеглим шукати у населеному пункті військовослужбовців ЗСУ, Національної гвардії України, представників правоохоронних органів, територіальної оборони та колишніх учасників АТО. У подальшому необхідно було взяти останніх у полон, та шляхом жорстокого поводження з ними, отримати оперативну інформацію щодо сил оброни у регіоні.

На виконання злочинних наказів капітана, окупанти взяли у полон бійця територіальної оборони села. Чоловіку одягнули кайданки та помістили його до підвального приміщення. Майор допитував полоненого застосовуючи до нього фізичну силу, залякував та принижував його.

Коли чоловік стояв на колінах зі скованими за спиною кайданками руками, майор завдавав удари прикладом автомату по спині, рукам та ногах. Наступав ногами на кінцівки й погрожував застосуванням зброї. Після тортур чоловіка залишили у підвали без їжі та з мінімальною кількістю води на декілька днів.

Пізніше його привели до центральної площі села Богданівка, звідки у той час здійснювалась евакуація цивільного населення, у тому числі й членів родини військовополоненого. У присутності мирних мешканців капітан "миротворчої" бригади бив беззбройного потерпілого, приставляв до голови пістолет та здійснював постріли у повітря.

Крім того, майор завдав тілесні ушкодження настоятелю храму у Богданівці. За його наказом священнослужитель зняв із себе весь одяг, після чого підозрюваний вдягнув йому на голову шапку так, щоб вона закривала йому очі, ліпкою стрічкою зв’язав руки за спиною, та незаконно допитував.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Києві затримали та повідомили про підозру одному із екскерівників "поліції ЛНР" та бійцю збройного формування "ЛНР" – "НВБ "Заря". Суть підозри – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування.

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