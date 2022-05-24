Жорстоко катували мешканців Київщини: встановлено п’ять військовослужбовців РФ та трьох "вагнерівців"

Правоохороніі встановили п’ять військовослужбовців Російської Федерації та трьох "вагнерівців", яких підозрюють у вбивстві старости села Мотижин та смертельних катуваннях мирних мешканців Київської області.

Під час тимчасової окупації населених пунктів у Київській області військові країни-агресорки грабували мирних мешканців, катували, вбивали та спалювали їхні будинки. Злочинцям інкримінують 14 епізодів жорстокого поводження з цивільним населенням. Після їхніх тортур вдалося вижити лише трьом особам.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Слідство встановило, що у березні 2022-го російські військовослужбовці та члени ПВК "Вагнер"прийшли додому до старости села Мотижин. Вони незаконно позбавили волі та вивезли до місця свого тимчасового базування жінку, її чоловіка та сина. Росіяни катували полонених. Таким чином вони намагалися отримати інформацію про ЗСУ та Тероборону.

На очах у матері синові прострелили ногу. Потім його вбили пострілом у голову. Так само загарбники катували і чоловіка старости села. Вся його родина загинула від множинних вогнепальних поранень.

Крім того, загарбники Росії зі стрілецької зброї смертельно поранили мирну мешканку села. Зробили це тому, бо вона була вдягнута у темний одяг. Її батька взяли у полон і тривалий час тримали у господарчій споруді із зав’язаними очима та зв’язаними руками без води та їжі.

Серед епізодів, інкримінованих згаданим військовим, закатовані до смерті два члени громадської організації "Патріот". Їхні тіла знайшли з численними наскрізними вогнепальними пораненнями.

Окупанти також затримали двох волонтерів. Вони намагалися провезти до окупованого Мотижина гуманітарну допомогу. Після допитів та катувань їх вивезли до лісосмуги та наказали тікати, відкривши вогонь в спину. Один з волонтерів загинув від пострілу в голову. Інший отримав поранений. Автомобілі та гуманітарну допомогу окупанти привласнили.

Іншому потерпілому підозрювані зв’язали руки. Після цього чоловіка прив’язали до квадроциклу та змусили його таким чином бігти майже кілометр. Після допитів, погроз вбивством і побиття, його впродовж кількох днів утримували у каналізаційній ямі.

Прокуратура заочно повідомила про підозру п'ять військовослужбовцям збройних сил РФ та трьом членам приватної військової компанії "Вагнер" у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.

Нагадаємо, в Україні розпочинаються судові процеси проти воєнних злочинців та зрадників. Про перші справи розповіла генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

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