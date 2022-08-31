Жовтень-листопад стануть критичними для РФ: Жданов назвав причини невтішного розвитку подій для окупантів

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому осінь буде для Росії критично важкою у війні проти України.

Про це він повідомив в інтерв'ю ТСН.ua 31 серпня.

Так, за його словами, жовтень-листопад стане критичним для країни-агресорки, оскільки у військових закінчуються річні та пів річні контракти.

"Думаю, що так. Ситуація погіршується з кожним днем. Ви ще забули про тримісячні контракти на 90 діб, які вже давно позакінчувалися. І, до речі, у них вже є таке поняття, як табір для відмовників. Ті, хто відмовився повертатися на передову. Тих, у кого закінчився контракт і вони хочуть написати рапорт, їх не відпускають, тримають у так званих таборах і намагаються примусити підписати згоду на безстрокове продовження контракту. Там дуже серйозна ситуація у психологічно-моральному плані. Саме тому російські військові надають перевагу легкому пораненню. Ліпше мене поранять і я через шпиталь поїду додому, а потім пишу рапорт і не повертаюся. Але після легких поранень їх все одно не відпускають. Тільки середні і тяжкі, коли вже є втрата працездатності і людина стає фактично інвалідом, тоді їх відпускають. Тому з кожним днем ситуація в Росії з цими контрактами, вона погіршується", - зазначив Жданов.

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Водночас у нас у жовтні повернуться з навчань за кордоном військовослужбовці ЗСУ та має почати постачатися військове озброєння по ленд-лізу.

"У жовтні, я так розумію, має повернутися перша партія тих, хто навчався. І у жовтні ми повинні почати отримувати важке озброєння вже в рамках програми ленд-ліз. Там буде не 3-5 гаубиці, а повинно бути 30-50 і більше. Принаймні, ми на це розраховуємо. І тому поєднання наших військовослужбовців, які пройшли повний курс навчань по західному зразку плюс західні зразки озброєння, на яких вони навчались дає можливість формування угрупування військ для проведення контрнаступальних операцій. Це вже буде, на мій погляд, новітня армія України повністю західного зразка", - наголосив експерт.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 189-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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