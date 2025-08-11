Реклама

Про це в ефірі Еспресо заявив Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

Він наголосив, що противник має перевагу в живій силі на багатьох ділянках фронту. Цю перевагу можна нівелювати за рахунок ефективного управління, досвідчених командирів, підготовленого особового складу і тактики. Зараз Сили оборони України продовжують переходити на корпусну модель. Процес складний, адже доводиться одночасно утримувати лінію оборони і заводити в зону відповідальності бригади, які мають складати основу корпусів. Не всім корпусіам це вдається, а частина бригад і досі розкидана по фронту.

Позитивним прикладом Сергій Згурець назвав Третій армійський корпус Білецького. Корпус тримає 150 км або 12% від загальної протяжності українського фронту на Харківщині і Донеччині. Його ділянка включає Загризове, Борову, Лиман та інші міста на правому березі річки Оскіл.

«На цій протяжності Третій армійський корпус і утримує оборону, і проводить контратакуючі дії. Була статистика за минулий місяць, яка була оголошена військовими експертами про те, що навіть втрати українців після переходу в корпусну структуру вдвічі зменшилися в порівнянні з періодом, коли були розрізнені бригади на цій ділянці фронту. І якраз коштом ефективної роботи командування Третього армійського корпусу на чолі з Андрієм Білецьким оці підходи дозволяють, по-перше, мінімізувати власні втрати, проводити контратакуючі дії, коли це потрібно, а не коли це вимагає старший начальник заради просто певних позитивних звітів», – заявив Згурець.

На його думку, Третій корпус є гарним прикладом, як раціональний підхід командування до управління дозволяє утримувати великі ділянки, берегти своїх людей, контратакувати і перемагати противника, навіть якщо він переважає чисельно.

«Якраз Третій штурмовий корпус є гарним прикладом, але є і негативні приклади, коли не всі корпуси можуть впоратися з такою зоною відповідальності, тому що формування корпусів триває в процесі бойових дій, якраз на це є позитивні і негативні наслідки, коли командири часом з цим не можуть впоратися», – підсумував експерт.

Як повідомлялось раніше, Третій армійський корпус стримав наступ російських окупантів на останньому рубежі Донбасу. 3-тя штурмова, 60-та, 63-тя, 53-тя бригади разом із приданою 66-ю утримали останній рубіж оборони в Луганській області та продовжують протистояти відразу трьом арміям РФ: 20-й, 1-й танковій та 25-й. Сьогодні корпус стримує противника від прориву до стратегічного вузла Слов’янсько-Костянтинівської агломерації.

4 серпня командир корпусу Андрій Білецький заявив, що зʼєднання вже впливає на перебіг цієї війни. Корпус діє як єдиний бойовий механізм, продовжує масштабуватися, залучає нові підрозділи, а його командування створє структуру, здатну ефективно вести війну і визначати її нові правила.