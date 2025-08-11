ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
82
Час на прочитання
2 хв

Згурець: Корпус Білецького – приклад, як раціональне командування дозволяє тримати фронт, берегти людей і контратакувати переважаючого противника

Третій армійський корпус під командуванням полковника Андрія Білецького вже став позитивним прикладом корпусної структури, на яку Сили оборони України переходять з початку цього року. 

Згурець: Корпус Білецького – приклад, як раціональне командування дозволяє тримати фронт, берегти людей і контратакувати переважаючого противника

Про це в ефірі Еспресо заявив Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

Він наголосив, що противник має перевагу в живій силі на багатьох ділянках фронту. Цю перевагу можна нівелювати за рахунок ефективного управління, досвідчених командирів, підготовленого особового складу і тактики. Зараз Сили оборони України продовжують переходити на корпусну модель. Процес складний, адже доводиться одночасно утримувати лінію оборони і заводити в зону відповідальності бригади, які мають складати основу корпусів. Не всім корпусіам це вдається, а частина бригад і досі розкидана по фронту.

Позитивним прикладом Сергій Згурець назвав Третій армійський корпус Білецького. Корпус тримає 150 км або 12% від загальної протяжності українського фронту на Харківщині і Донеччині. Його ділянка включає Загризове, Борову, Лиман та інші міста на правому березі річки Оскіл.

«На цій протяжності Третій армійський корпус і утримує оборону, і проводить контратакуючі дії. Була статистика за минулий місяць, яка була оголошена військовими експертами про те, що навіть втрати українців після переходу в корпусну структуру вдвічі зменшилися в порівнянні з періодом, коли були розрізнені бригади на цій ділянці фронту. І якраз коштом ефективної роботи командування Третього армійського корпусу на чолі з Андрієм Білецьким оці підходи дозволяють, по-перше, мінімізувати власні втрати, проводити контратакуючі дії, коли це потрібно, а не коли це вимагає старший начальник заради просто певних позитивних звітів», – заявив Згурець.

На його думку, Третій корпус є гарним прикладом, як раціональний підхід командування до управління дозволяє утримувати великі ділянки, берегти своїх людей, контратакувати і перемагати противника, навіть якщо він переважає чисельно.

«Якраз Третій штурмовий корпус є гарним прикладом, але є і негативні приклади, коли не всі корпуси можуть впоратися з такою зоною відповідальності, тому що формування корпусів триває в процесі бойових дій, якраз на це є позитивні і негативні наслідки, коли командири часом з цим не можуть впоратися», – підсумував експерт.

Як повідомлялось раніше, Третій армійський корпус стримав наступ російських окупантів на останньому рубежі Донбасу. 3-тя штурмова, 60-та, 63-тя, 53-тя  бригади разом із приданою 66-ю утримали останній рубіж оборони в Луганській області та продовжують протистояти відразу трьом арміям РФ: 20-й, 1-й танковій та 25-й. Сьогодні корпус стримує противника від прориву до стратегічного вузла Слов’янсько-Костянтинівської агломерації.

4 серпня командир корпусу Андрій Білецький заявив, що зʼєднання вже впливає на перебіг цієї війни. Корпус діє як єдиний бойовий механізм, продовжує масштабуватися, залучає нові підрозділи, а його командування створє структуру, здатну ефективно вести війну і визначати її нові правила.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie