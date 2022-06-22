Журналіста Макса Левіна перед вбивством могли допитувати та катувати російські окупанти

Фотожурналіста Макса Левіна перед вбивством могли допитувати та катувати російські окупанти.

Разом з Максом від рук росіян загинув військовослужбовець Олексій Чернишов, який супроводжував журналіста.

Про це в своєму розслідуванні пишуть “Репортери без кордонів” (RSF).

Для встановлення всіх деталей злочину, репортери повернулися на місце трагедії, де на початку квітня знайшли тіло вбитого журналіста та військового. Загалом вони нарахували 14 кульових отворів в обгорілій частині їхньої автівки.

Макса могли вбити двома пострілами зблизька, а Олексія - спалити живцем. Про це свідчить факт розташування його тіла. Поряд з місцем трагедії також знайшли речі військових РФ. Вбивство ж могли скоїти військовослужбовці 106 повітряно-десантної дивізії або бійці спецназу Росії.

Фото: rsf.org

“Докази, зібрані RSF, вказують на те, що український фотожурналіст Макс Левін і його друг, який був з ним, були страчені російськими військовими — ймовірно, після допитів і тортур, у день їх зникнення, 13 березня 2022 року”, — зазначається у розслідуванні.

Нагадаємо, що ЗСУ добряче прорідили загін "кадирівців" у Сєвєродонецьку, які навіть не брали участь в активних бойових діях.

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