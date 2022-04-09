Журналісти, активісти та чиновники: у Запорізькій області окупанти викрали 106 українців

Журналісти, активісти та чиновники: у Запорізькій області окупанти викрали 106 українців

Українців викрали через їхню проукраїнську позицію та відмову співпраці з окупантами.

У Запорізькій області російські окупанти викрали 106 людей, зокрема 23 посадовців та двох журналістів.

Про це повідомила уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, українців викрали через їхню проукраїнську позицію та відмову співпраці з окупантами.

Так, наприклад, окупанти увірвалися до будинку 28-річного кримського татарина Асана Аблямітова, який живе у смт Якимівка Мелітопольського району. Проте на той момент хлопця там не було.

Про те, що діється вдома, йому повідомили сусіди.

"Аби з’ясувати ситуацію, Асан зателефонував батькові, але відповів один із військовослужбовців і погрожуючи вбити батьків, змусив Асана повернутися додому. Після чого хлопця примусово вивезли у невідомому напрямку. Вже другий день про нього немає жодної інформації", - розповіла Денісова.

Крім того, у селищі Верхній Томак окупанти їздять вулицями, заходять до будинків і запитують, чи є там учасники АТО/ООС.

Військові злочинці РФ обшукують приміщення, б'ють людей, викрадають чоловіків. У той же час погрожуючи мешканцям села розправою.

"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти вчинення РФ воєнних злочинів та порушень прав людини в Україні", - закликала омбудсмен.

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