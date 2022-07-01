Журналісти підрахували, скільки грошей росіяни втратили на острові Зміїний

Журналісти підрахували, скільки грошей росіяни втратили на острові Зміїний

Після втечі російських окупантів зі стратегічно важливого острову Зміїний у Чорному морі стали відомі збитки, які понесла путінська армія за понад чотири місяці перебування там.

Загалом ЗСУ знищили російської техніки на острові Зміїний майже мільярд доларів (щонайменше $915 млн) . Найбільша втрата — це крейсер "Москва", який коштував $750 мільйонів.

Про це повідомляє видання Forbes.

Також українська армія знищила щонайменше 8 зенітних комплексів типів "Тор", "Панцир" і "Стріла" загальною вартістю понад $100 млн та чотири плавзасоби різних класів загальною вартістю близько $50 млн.

Також читайте Який вигляд має острів Зміїний після втечі окупантів: американська компанія показала свіжі супутникові фото

Однією з важливих цілей стало рятувальне буксирне судно "Василий Бех", яке пішло на дно внаслідок влучання української ракети.

За час операції зі звільнення острова було знищено три зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир С1".

Фото: Forbes. Україна

Нагадаємо, після звільнення українськими захисниками острова Зміїний окупанти втратили свою силу у цій частині Чорного моря. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко вже охрестив це "величезною перемогою ЗСУ".

Читайте також: