Журналісти підрахували, скільки грошей росіяни втратили на острові Зміїний

Після втечі російських окупантів зі стратегічно важливого острову Зміїний у Чорному морі стали відомі збитки, які понесла путінська армія за понад чотири місяці перебування там.
Загалом ЗСУ знищили російської техніки на острові Зміїний майже мільярд доларів (щонайменше $915 млн) . Найбільша втрата — це крейсер "Москва", який коштував $750 мільйонів.
Про це повідомляє видання Forbes.
Також українська армія знищила щонайменше 8 зенітних комплексів типів "Тор", "Панцир" і "Стріла" загальною вартістю понад $100 млн та чотири плавзасоби різних класів загальною вартістю близько $50 млн.
Однією з важливих цілей стало рятувальне буксирне судно "Василий Бех", яке пішло на дно внаслідок влучання української ракети.
За час операції зі звільнення острова було знищено три зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир С1".
Нагадаємо, після звільнення українськими захисниками острова Зміїний окупанти втратили свою силу у цій частині Чорного моря. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко вже охрестив це "величезною перемогою ЗСУ".
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