Журналісти показали, що залишилось від нещодавно відновленого аеропорту Миколаєва після обстрілу

Навіть саме слово аеропорт тепер тут можна лише додумати – літери попадали від російських ударів.

Аеропорт з нелегкою долею - побудований під час Другої світової, від 80-х стояв як непридатний, не так давно відремонтували, запустили внутрішній і міжнародні рейси і от зруйнували російські окупанти. Це історія з Миколаєва, там у перший день війни вдарили по військовому аеродрому, потім спробували захопити, і зрештою просто зруйнували цивільне летовище.

Про це йдеться в ТСН.

Навіть саме слово аеропорт тепер тут можна лише додумати – літери попадали від російських ударів. «Вони хотіли захопити, щоб відсажувати десант, інший вони в першу ніч розбомбили в Миколаєві, все, що не можуть захопити, намагаються зруйнувати», - каже пресофіцер Миколаївської ОДА Дмитро Плетенчук.

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Він додає, що так одразу і не зрозумієш, чим саме російські нелюди вдарили по терміналу. «Чимось досить серйозним, бачите розліт елементів фасаду складає багато десятків метрів», - підсумовує Плетенчук.

В летовища непроста історія. Від 80-х років аеропорт не працював. У листопаді 2018 звідси відправили перший авіарейс після багаторічної перерви, ще за місяць – перший міжнародний виліт. У лютому цього року – аеропорт обстріляли ракетами, на початку березня спробували захопити і ось на тепер розбили. «Тільки відремонтували, раділи всі, що в нас є такий аеропорт. Боляче, що війна йде, аеропорт відбудуємо», - каже місцевий оператор Юрій.

У Миколаєві російські окупанти зруйнували аеропорт

Цікаво, що написи в Миколаївському аеропорту були зроблені російською мовою – от і досі висить літера «И». А на сайті досі можна побачити розклад рейсів - останній приліт 24 лютого і останній виліт мав бути 25 лютого о 7:20. Тут досі збереглися тести на "ковід" – виглядає як щось з геть минулого життя.

Зараз складно пересуватися по аеропорту – все висить, стирчить і поламалося. А от чи не єдине, що тут залишилося цілим – басейн з кульками для дітей , а ще з символічного, що тут лишилося – мапа світу із цвяхів і синьожовтими цвяхами мапа України.

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