Журналісти "Радіо Свобода" потрапили під обстріл окупантів на Донеччині (фото)

Російські загарбники обстріляли журналістів біля Бахмута.

Журналісти видання "Радіо Свобода" потрапили під обстріл росіян біля Бахмута Донецької області.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Мар'ян Кушнір у Facebook.

За його словами, росіяни обстріляли машину 152-им снарядом.

Facebook: Marian Kushnir

"З поранень – вибуховою хвилею пошкоджено – трісло лобове шкло (пустило гарну павутинку). По кузову пройшлися осколки, але так легко, що майже не помітно. Коли шльопнула ракета, я подумав що все, гайки машині. Ні. Вижила. Винесла нас звідти на швидкості. Несемося далі", - повідомив він.

Нагадаємо, росіяни обстріляли Чорнобаївку: одна людина загинула, а шестеро отримали поранення.

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