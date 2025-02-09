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Журналісти The Times оприлюднили нові деталі роботи зрадника Кулініча на РФ

Журналісти The Times оприлюднили нові деталі роботи зрадника Кулініча на РФ

Колаж. Затримання Олега Кулініча

У матеріалі йдеться, що СБУ отримала доступ до масиву документів вилучених з комп’ютера в офісі російських спецслужб у Москві, а також під час обшуку квартири шпигуна у Києві.

Авторитетне британське видання The Times опублікувало розслідування про роботу на ФСБ екс–керівника кримського управління СБУ Олега Кулініча. 

У матеріалі йдеться, що СБУ отримала доступ до масиву документів вилучених з комп’ютера в офісі російських спецслужб у Москві, а також під час обшуку квартири шпигуна у Києві.

Серед іншого там є фотографії та відео, де Кулініч відпочиває за кордоном разом із куратором мережі російських шпигунів в Україні Володимиром Сівковичем, а також їхня переписка.

Документи підтверджують, що Кулініч мав доступ до критично важливих секретних даних про обороноздатність країни, а тому був найціннішим агентом для фсб. На своїй посаді у 2020–2021 роках він фактично знищив контррозвідувальну діяльність у Криму. 

"У квітні 2021 року він ініціював масштабні антитерористичні навчання в Херсонській області, які використав для виявлення слабких місць в обороні України. У перші години вторгнення він блокував будь–які спроби повідомити керівництво СБУ про реальну ситуацію в регіоні, навіть більше – відібрав зброю у співробітників СБУ", – йдеться у матеріалі.

2022 року СБУ затримала Олега Кулініча за підозрою в держзраді в результаті спецоперації, проведеної під керівництвом нинішнього Голови СБУ Василя Малюка.

Нагадаємо, Олега Кулініча затримали 16 липня 2022 року під час спецоперації ДБР та СБУ. Йому було оголошено про підозру у держзраді та створенні злочинної організації, а також обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Наразі він перебуває під арештом.

Олег Кулініч заздалегідь знав про плани Росії здійснити напад з тимчасово окупованої території АР Крим на материкову частину України, але умисно приховав це і заборонив відправляти будь-яку документацію з цього приводу до ЦУ СБУ.

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