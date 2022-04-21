Журналістка ТСН паралельно зі зніманням сюжетів рятувала з Бучі тварин і успішно розшукували їм нових господарів

У Бучі мордували не лише людей, а й тварин: їх розстрілювали заради забави, вони гинули під обстрілами, покинуті та голодні блукали вулицями міста.

Волонтери, а серед них, журналісти ТСН, рятували тварин та знаходили їм нових господарів.

Серед врятованих із багатостраждальної Бучі командою ТСН – алабаї, вівчарки, пікенес і чихуахуа. Кого забули, кого не змогли забрати, кого свідомо залишили - вони блукали вулицями міста. Коли після звільнення Бучі від окупантів туди поїхала кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко, кількість загублених собак її приголомшила.

«Вперше, коли ми заїхали, я побачила вівчарку з ошийником, вона бігала і вона була загубленою і чіплялась до всіх. Так вийшло, що я натрапила на цей розплідник з алабаями, там було 4 цуценяти і вона сказала, що не може їх нормально утримувати і кормити , потім по дорозі побачили вівчарку. Потім наступного дня побачили знову побачили ще одну вівчарку і пікінеса», - розповідає журналістка.

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Цілий розплідник, де жило зо двадцять алабаїв, опинився під ворожим вогнем, там виживали як могли. «Я їм кашу варила із пшениці, що лише не робила і по трошки давала. Зараз роздаю, куди мені їх далі ростити, що з ними буду далі робити?», - тоді казала їхня власниця.

Жінка ледь не зі сльозами на очах просила врятувати хоча б наймолодших. Юля без вагань взялася допомагати. Покинутих тварин миттєво розбирали нові господарі, або ж знаходились справжні. «Найцікавіше, що коли я опублікувала пост у Фейсбуці, що чергову тварину вивезли, знайшлися справжні господарі, які шукали три тижні», - згадує журналістка.

Кожен із цих побитих війною псів знайшов свою нову домівку. «В однієї з вівчарок взагалі є власний дім з металопластиковими вікнами та дверями», - розповідає Юлія.

Серед великих були і маленькі і навіть дуже маленькі. Песика чихуахуа могли запам’ятати за ефірами ТСН, він з’являвся у кадрах із ведучими. Його Юля теж вивезла з Бучі, а зараз частий гість у ньюзрумі ТСН. Ходить на роботу зі своєю Татою - Тетяною Вороновою - редакторкою ТСН.

пресслужба каналу "1+1"

А ось брудного та виснаженого пікінеса Юля знайшла серед російського металобрухту і залишила собі. «До нього не було нікому діла і я зрозуміла, що тварину треба рятувати, бо вона там загине від голоду і від хвороб, і коли ми його вивезли, то ми його прокапували, бо його вкусив кліщ», - додає журналістка.

Його полікували та відмили і він з Юлею поїхав знайомитися з іншими членами своєї нової сім'ї. Тепер пес на прізвисько Буч має цілу родину.

Волонтери рятували тварин у Бучі та знаходили їм нових господарів

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