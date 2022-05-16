Зі Львівщини вперше дітей-сиріт відправили на тимчасове проживання до Великої Британії

До Великої Британії відправили дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, яких евакуювали із зони бойових дій.

До Великої Британії відправили 109 дітей-сиріт з Дніпропетровської та Харківської областей разом з опікунами, прийомними батьками та батьками-вихователями.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"У закладах Львівщини зараз проживає близько тисячі дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування із гарячих точок України. У дітей має бути дитинство. Дякую Службі у справах дітей ЛОВА, іноземним та українським друзям, які бережуть його", - зазначив він.

Також, за його словами, найближчим часом до Великої Британії відправлять ще 50 дітей.

Нагадаємо, дівчині зі Львівщини, яка страждала на серцеву недостатність, зробили трансплантацію у Варшаві.

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