Зі Львівського вокзалу до пунктів пропуску на кордоні запустили безкоштовні автобуси

Зі Львівського вокзалу до пунктів пропуску на кордоні запустили безкоштовні автобуси

Безкоштовні шатл-баси відправляються з пл. Двірцева, 1 та з залізничної станції "Підзамче".

Зі Львівського вокзалу до пунктів пропуску на кордоні тепер можна добратися автобусами.

Про це заявив голова Львівьскої військової адміністрації Максим Козицький.



Безкоштовні шатл-баси відправляються з пл. Двірцева, 1 та з залізничної станції "Підзамче" до пунктів пропуску:

Угринів - Долгобичув,

Рава Руська - Гребене,

Краковець - Корчова,

Шегині –Медика,

Смільниця – Кросьценко.

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"За вчора держкордон на Львівщині перетнули майже 60 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Понад 110 тисяч осіб область поселила за ці два тижні. Ще 18 тисяч переселенців готова прийняти область сьогодні", - розповів Козицький.

Він нагадав, що у Львові допомагає знайти помешкання центр на стадіоні "Арена Львів". Туди курсують безкоштовні автобуси з Львівського вокзалу.



Також створений чат-бот, який допоможе знайти помешкання або запропонувати його людям, яких з дому вигнала війна.

Facebook: https://www.messenger.com/t/103730282258249

Telegram: https://t.me/shelter_for_ukrainians_bot

Нагадаємо, Україні вдалося вивезти гуманітарними коридорами понад 60 тисяч людей.

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