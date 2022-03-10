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Зі Львівського вокзалу до пунктів пропуску на кордоні запустили безкоштовні автобуси

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Зі Львівського вокзалу до пунктів пропуску на кордоні запустили безкоштовні автобуси

Львівська ОДА

Безкоштовні шатл-баси відправляються з пл. Двірцева, 1 та з залізничної станції "Підзамче".

Зі Львівського вокзалу до пунктів пропуску на кордоні тепер можна добратися автобусами.

Про це заявив голова Львівьскої військової адміністрації Максим Козицький. 

Безкоштовні шатл-баси відправляються з пл. Двірцева, 1 та з залізничної станції "Підзамче" до пунктів пропуску:

  • Угринів - Долгобичув,
  • Рава Руська - Гребене,
  • Краковець - Корчова,
  • Шегині –Медика,
  • Смільниця – Кросьценко.

"За вчора держкордон на Львівщині перетнули майже 60 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Понад 110 тисяч осіб область поселила за ці два тижні. Ще 18 тисяч переселенців готова прийняти область сьогодні", - розповів Козицький. 

Він нагадав, що у Львові допомагає знайти помешкання центр на стадіоні "Арена Львів". Туди курсують безкоштовні автобуси з Львівського вокзалу.

Також створений чат-бот, який допоможе знайти помешкання або запропонувати його людям, яких з дому вигнала війна.

  • Facebook: https://www.messenger.com/t/103730282258249
  • Telegram: https://t.me/shelter_for_ukrainians_bot

Нагадаємо, Україні вдалося вивезти гуманітарними коридорами понад 60 тисяч людей.

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