Зі Львівського вокзалу до пунктів пропуску на кордоні запустили безкоштовні автобуси

Безкоштовні шатл-баси відправляються з пл. Двірцева, 1 та з залізничної станції "Підзамче".
Зі Львівського вокзалу до пунктів пропуску на кордоні тепер можна добратися автобусами.
Про це заявив голова Львівьскої військової адміністрації Максим Козицький.
Безкоштовні шатл-баси відправляються з пл. Двірцева, 1 та з залізничної станції "Підзамче" до пунктів пропуску:
- Угринів - Долгобичув,
- Рава Руська - Гребене,
- Краковець - Корчова,
- Шегині –Медика,
- Смільниця – Кросьценко.
"За вчора держкордон на Львівщині перетнули майже 60 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Понад 110 тисяч осіб область поселила за ці два тижні. Ще 18 тисяч переселенців готова прийняти область сьогодні", - розповів Козицький.
Він нагадав, що у Львові допомагає знайти помешкання центр на стадіоні "Арена Львів". Туди курсують безкоштовні автобуси з Львівського вокзалу.
Також створений чат-бот, який допоможе знайти помешкання або запропонувати його людям, яких з дому вигнала війна.
- Facebook: https://www.messenger.com/t/103730282258249
- Telegram: https://t.me/shelter_for_ukrainians_bot
Нагадаємо, Україні вдалося вивезти гуманітарними коридорами понад 60 тисяч людей.
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