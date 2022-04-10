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Зі Слов’янська та Бахмута до Львова евакуювали 48 українців, які постраждали від бойових дій

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Зі Слов’янська та Бахмута до Львова евакуювали 48 українців, які постраждали від бойових дій

УЗ

Всі вони лікуватимуться у міських медичних закладах.

У Львові завершили висадку 48 поранених українців, які постраждали від бойових дій і були евакуйовані спеціально облаштованими вагонами Укрзалізниці зі Слов’янська та Бахмута, передає "Укрзалізниця".

Серед них люди на візках, з мінно-вибуховими та осколковими пораненнями.

"Дякуємо, "Лікарям без кордонів" та Львівській міській раді за турботу про поранених! Вже за дві години цей же поїзд рушає далі по 100 дітей-сиріт з іншого прифронтового регіону", - повідомили в "УЗ".

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, серед евакуйованих є люди на візках, пацієнти з мінно-вибуховими травмами. Всі вони продовжать лікування у міських медичних закладах.

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