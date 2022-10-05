Зі Снігурівки на Миколаївщині вже повтікали російські офіцери - Кім

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім прокоментував інформацію про те, що місто Снігурівка звільнене від окупантів. Наразі звідти виїхали ворожі офіцері, однак російські війська ще в місті.

Віталій Кім розповів, що у Снігурівці ще є війська супротивника, однак з міста вже повтікали російські офіцери.

Про це очільник Миколаївської ОВА розповів на брифінгу, коментуючи інформацію нібито про звільнення цього населеного пункту на Миколаївщині.

"Ми цього чекаємо щодня… Непідтверджена інформація, чекаю ще близько години: офіцерський склад покинув Снігурівку, але війська там ще залишаються", – повідомив чиновник.

Нагадаємо, перед проведенням так званих "референдумів" на захоплених Росією українських територіях гауляйтер Херсонщини Кирило Стремоусов заявив, що Снігурівка та Олександрівка Миколаївської області нібито вже приєднані до Херсонської області і "ввійдуть до складу РФ".

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