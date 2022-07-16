Зі Святогірської Лаври біля лінії фронту евакуювали людей, серед них – народжене кілька днів тому немовля

Із Святогірської Лаври вдалося евакуювати дві родини, в однієї із яких кілька днів тому народилася дитина. Проте в монастирі лишаються ще до 600 людей, серед яких понад пів сотні дітей, зокрема четверо немовлят.

Із території Святогірської Лаври, що в Краматорському районі Донецької області, вдалося евакуювати дві родини. Одна з них – літнє подружжя. Інша – батьки з трьома дітьми, одна з яких з'явилася на світ кілька днів тому.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Там уточнили, що евакуацію здійснили зусиллями ГУР МО та за участю народних депутатів.

"Вдалося евакуювати групу мирних мешканців. Це родина, яка переховувалась у стінах Лаври від постійних артилерійських обстрілів з боку окупантів: батько, мати та троє дітей. При цьому, наймолодша дитина народилась на території Лаври кілька днів тому. Також змогла виїхати пара літніх людей – чоловік і жінка. Зараз всі вони перебувають на підконтрольній Україні території та отримують необхідну медичну та психологічну допомогу", - повідомили в розвідці.

На території Лаври залишаються ще до 600 людей. Із них понад пів сотні – діти, четверо із яких – немовлята.

"Україна продовжує працювати над встановленням режиму припинення вогню та організацією гуманітарного коридору до Святогірської Лаври", - зазначили в розвідці.

❗ Зусиллями ГУР МО, за участі народних депутатів України, з території Святогірської Лаври вдалося евакуювати групу мирних мешканців. #ГУРінформує ❗ Зусиллями ГУР МО, за участі народних депутатів України, з території Святогірської Лаври вдалося евакуювати групу мирних мешканців. Це родина, яка переховувалась в стінах Лаври від постійних артилерійських обстрілів з боку окупантів: батько, мати та троє дітей. При цьому, наймолодша дитина народилась на території Лаври кілька днів тому. Також змогла виїхати пара літніх людей – чоловік і жінка. ▪ Зараз всі вони перебувають на підконтрольній Україні території та отримують необхідну медичну та психологічну допомогу. ▪ Україна продовжує працювати над встановленням режиму припинення вогню та організацією гуманітарного коридору до Святогірської Лаври. На її території перебуває до 600 мирних мешканців, з яких більше 50 діти, зокрема 4 немовлят. ▪ 1 червня територія Святогірської Лаври піддалась артилерійському обстрілу з боку російських окупаційних військ. В результаті обстрілу загинули архімандрит Галактіон, монах Аристоклій та монахиня Варвара. Кілька священників отримали важкі поранення. Опубліковано Головне управління розвідки Міністерства оборони України Субота, 16 липня 2022 р.

Нагадаємо, півтора місяця тому, 1 червня, російські окупанти завдали артилерійського обстрілу по території Святогірської Лаври. Тоді загинули архімандрит Галактіон, монах Аристоклій та монахиня Варвара. Кілька священників отримали важкі поранення.

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