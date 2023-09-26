“Зі злочинцями не говоримо”: спливли подробиці скандалу з російською делегацією на G20

Для росіян це була комфортна можливість використати всі свої спічі й наративи.

Минулого року на G20 в Індонезії трапився скандал із російською делегацією. Голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила: “Давайте на майданчику парламентської двадцятки сядемо за стіл переговорів”. Віцеспікерка ВРУ Олена Кондратюк тоді відповіла, мовляв, “зі злочинцями не говоримо”.

В інтерв’ю “Українській правді” вона прокоментувала скандал, згадуючи, як російські спецслужби стежили за представниками України.

Кремлівські наративи

“Для мене це вперше була такого рівня можливість заявити про злочини РФ і закликати виключити Росію з G20, перетворивши організацію на G19”, — каже Кондратюк.

“G20 — це величезна махіна, там є різні рівні. Там збираються президенти, міністри закордонних справ, керівники парламентів. Туди приїхали спікери практично всіх країн, які входять у “двадцятку”. Для росіян це була комфортна можливість використати всі свої спічі й наративи”, — зауважила віцеспікерка.

“Вони там почали розповідати, як страждають, наприклад, дівчата від санкцій, що вони не можуть вчитися за кордоном і тому подібне. Їх було понад 100 людей з охороною, телекамерами. А нас було всього п'ятеро”, — зазначила вона.

Україна дала гучний сигнал

“І коли Матвієнко почала оце заявляти, ми були в залі й між нами була невелика відстань. Я в цей момент, чесно кажучи, думала, що якби в мене були якісь стріли отрути чи ще щось, то я би випустила їх, вибачте”, — розповіла Кондратюк.

“Було досить важко — нервове виснаження, все це неприємно достатньо. Я боялася, що можу не справитися з емоціями та зірватися. А вони на це дуже розраховували”, — пригадала вона.

“Але ми справилися, дали достатньо гучний сигнал. І приємно, коли бачиш, як довкола України консолідуються, наприклад, спікер Великобританії, двоє спікерів Австралії”, — сказала віцеспікерка.

Провокації від росіян

Прямі провокації від росіян теж були, зауважила вона: “Наприклад, тільки виходиш у кулуари, а на тебе набігає п'ять камер з мікрофонами, які починають вигукувати: “Кто заплатил за вашу поездку?”, “Правда ли, что американцы и вы агенты того-то?”, “...что Великобритания вам купила билет?”. Ну, і тому подібне”.

“Розумієте, якраз йдеш виступати або йдеш на перемовини на двосторонній зустрічі, і вони тебе збивають таким чином. І друге — звісно, за нами спостерігали, особливо в готелі”, — розповіла Кондратюк.

“Стежили російські спецслужби”

Вона вважає, що стежили російські спецслужби: “Це було видно. Ми старалися ніде не їсти, нічого там не пити, це все було досить напружено”.

Віцеспікерка каже, що просила організаторів, щоб не було ніяких рукостискань і не було спільних фотографувань з Матвієнко. “Друге — щоб не було спільно ніякої заяви, якщо не буде включено питання агресії Російської Федерації щодо України”, — додала вона.

“Залишилась лише бутафорія”

В кулуарах вони таки перетнулися, зауважила Кондратюк: “Матвієнко дуже багато людей охороняло. Вони боялися, що ми щось там на неї виллємо. У нас не було ні розмови, нічого такого. Вона не витримала погляду мого, просто сховалася”.

“Було видно, що весь цей пафос, який був до цього, що “ми такі сильні”, воно все згасає. Залишилася лише бутафорія”, — резюмувала віцеспікерка.

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