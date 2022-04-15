Зі знищенням крейсера "Москва" обстрілів менше не стане, а на дні варто пошукати ще й ядерну зброю

Зі знищенням крейсера "Москва" обстрілів менше не стане, а на дні варто пошукати ще й ядерну зброю

Всього на морі українська оборона знищили майже десяток морських цілей і далі буде.

З втратою свого військового корабля "Москва" ворогу стене важче воювати, бо вже доведеться рахуватися із радіусом ураження українських ракет.

Запевняє військовий експерт Олександр Мусієнко, в ефірі ТСН.

За його словами, зараз флот РФ залишається без прикриття і це суттєво обмежує їхні маневри. Наприклад, висадку десанту на Одещині можна забути, бо будуть остерігатись підходити на відстань ураження ракети. Стане менше калібрів, десь на 16 ракет, тож і на 16 цілей стане менше. Але експерт переконує, що обстріли території України з моря не припиняться.

Окрім того є ще одна небезпека від вже затонулого корабля, а саме є інформація, що на бору могла бути ядерна зброя. Тож тепер міжнародні контролюючі органи мали б це перевірити, та експерт припускає, що росіяни туди не допустять.

"Вони не мають здетонувати на дні. Але варто було б їх все ж відшукати. На відкритість з боку Росії очікувати не варто. Але в цьому мали б бути зацікавлені всі, також і Росія", - зазначає Мусієнко.

Військовий експерт прокоментував вплив знищення флагману "Москва" на ситуацію на морському фронті

Нагадаємо, що напрям, яким наші прикордонники в перші дні війни відправили російський військовий корабель «Москва», коли той атакував український гарнізон на острові Зміїному, почув і підтримав увесь світ. Але тепер світ побачив, що крейсерський флагман російського Чорноморського флоту ще й справді пішов за вказаною нашими військовими адресою.

Українські ракетчики провели філігранну атаку на розпіарений і найзахищеніший системами ППО символ окупантів на Чорному морі… Росіяни традиційно, спочатку атаку не визнавали. Лише повідомили, про пожежу на облавку. Мовляв детонували боєприпаси, та згодом втрату Москви таки підтвердили.

Москва одразу очолила список найдорожчої російської техніки, яку знищили ЗСУ. «Форбс» оцінив корабель в 750 мільйонів доларів. Ракетний крейсер - був найбільшим діючим військовим кораблем окупантів в Чорному морі. Його відвідував сам Путін. Він був незмінним учасником парадів та показових стрільб. Москва була своєрідним сакральним символом Чорноморського флоту Росії, тож на дно наші хлопці двома "Нептунами" відправили не просто вбивцю авіаносців, на борту якого було пів тисячі морпіхів, артилерійське, зенітне, протичовнове, мінно-торпедне озброєння та 16 ракет "Вулканів" з дальністю враження цілей до тисячі кілометрів, а й всю репутацію ВМС Росії.

«Це основна зброя, яку мав Чорноморський флот для дій в середземноморському театрі проти авіаносних угрупувань країн НАТО», - розповідає Андрій Риженко, експерт Центру оборонних стратегій, капітан першого рангу запасу ВМС України.

І цю могутню зброю потопили українські "Нептуни", які фактично стали на озброєння лише цьогоріч в січні. Морально-психологічний вплив від втрати флагмана флоту та ще й з назвою "Москва" важко переоцінити. Недарма Гітлер у свій час перейменував "кишеньковий лінкор" "Дойчланд" на "Лютцов", аби, у разі чого, не довелося говорити про потоплену "Німеччину".

«Нептун потопив «Москву» - це ж символічно. Бог моря на нашому боці. Знищили флагман Чорноморського флоту, втопили Москву. Це дуже важливо психологічно, політично», - каже Євген Лупаков, колишній представник міністра оборони України на Чорноморському флоті, один з організаторів переходу сторожового корабля Чорноморського флоту СКР-112 під український прапор у 1992 році.

Перед початком війни у Чорному морі під приводом навчань Росія зібрала цілу армаду. Лише великих десантних кораблів було 12. І флот міг бути ще більшим, якби не закрила Босфор для російських військових суден. Згодом окупанти влаштували блокаду українських чорноморських портів. Заблокували майже сотню торгових сухогрузів , танкерів і контейнеровозів. Деякі навіть були розстріляні російськими ракетами. А ще флот РФ замінував Чорне море в тому числі і мінами з українських військових складів, які захопили в 2014 у Севастополі, тож почував себе єдиним господарем усіє акваторії . Та втративши флагман, який росіяни вважали непереможним їх зухвалість має згаснути, вважають експерти.

За підрахунками керівника Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрія Клименка після втрати Москви - сумарний залп крилатих ракет російських кораблів у Чорному морі зменшився майже на чверть з 72 до 56.

До того ж увесь Флот окупантів став вразливим для ракет і безпілотників. Москва своєю системою ППО прикривала інші кораблі під час їх операцій, зокрема обстрілів узбережжя та маневрів морського десанту. У смітник пішли всі напрацьовані оперативні плани, де був задіяний потенціал «Москви» . Тож, із її зникненням наразі зникла й загроз висадки ворожого десанту в морських містах

"Москва" пішла на дно - як втрата найбільшого військового корабля орків вплине на ситуацію у Чорному морі

«Такими діями ми демонструємо, що у нас є серйозні протикарабельні ракеті і ми готові захищати своє узбережжя - це серйозний сигнал нашому ворогові», - додає Мусієнко.

"Нептуни" показали - здатні успішно вражати ціль на відстані до двох сотень кілометрів. А коли Велика Британія передасть нам обіцяні протикорабельні ракетні комплекси «Гарпун», то наші хлопці зможуть діставати морські цілі й на всі 300 кілометрів. «Ми показали, що Україна може серйозно протидіяти надводним кораблям серйозним класу і більше на значних дистанціях. Це автоматично примусить супротивника, щоб він не приближався до наших береги, вів обстріли і спостереження», - кажуть експерти.

А отже свавілля росіян на Чорному та Азовському морях схоже дуже скоро скінчиться. Як пише CNN, з посиланням на високопосадовця Пентагона, російські кораблі, що діяли на півночі Чорного моря в районі крейсера Москва, вже відійшли на південь, далі від українського берега. «Дана команда кораблям Чорноморського флоту перейти на базування в Новоросійк. Тікають, тікають», - констатує Риженко.

«Москва» нині найбільша, але не єдина ювелірна робота наших військових на морі. За офіціно не підтвердженою інформацією, «Нептуном» наші серйозно пошкодили корвет «Адмірал Ессен». А ще нашою «Точкою У» в порту окупованого Бердянська українські військові знищили великий десантний корабель окупантів «Саратов» та пошкодили великі десантні кораблі «Цезар Куніков» та «Новочеркаськ». Всього на морі українська оборона знищили майже десяток морських цілей і далі буде.

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