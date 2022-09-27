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Зі звільнених районів Харківської області евакуйовують людей: причини

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Зі звільнених районів Харківської області евакуйовують людей: причини

Фото: Олег Синєгубов

Зі звільнених районів Харківської області евакуйовують людей.

Влада регіону вивозить людей у безпечніші місця через постійні обстріли російських окупантів

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

У Харківській області наразі триває добровільна часткова евакуація. Людей автобусами вивозять у більш безпечні місця в області.

Наразі на деокупованих територіях залишили свої домівки 8 933 особи, в тому числі 859 дітей та 91 особа з інвалідністю.

© Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов

"Найбільше людей евакуюється з Куп'янського району, який зараз найінтенсивніше обстрілюється ворогом. На сьогодні з громад цього району виїхали більше 6000 людей. Усім евакуйованим пропонується тимчасове житло та надається необхідна гуманітарна допомога", - повідомив Синєгубов. 

© Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, окупанти вкрали унітаз з відділення пошти на Харківщині та змайстрували ящики для пральних машин.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3373
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