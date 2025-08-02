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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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349
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1 хв

З’явилася нова загроза: у РФ вже є безпілотні ударні катери — експерт Флеш (фото, відео)

Основним завданням цих ворожих безпілотних катерів будуть удари по українській морській інфраструктурі, попереджає Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Російський безпілотний катер

Російський безпілотний катер / © Сергій Флеш

В Росії вже є нові безпілотні ударні катери. Для України це серйозна загроза.

Про це написав військовий фахівець з систем РЕБ та зв’язку, голова «Центру радіотехнологій» Сергій Бескрестнов, позивний «Флеш» у Telegram.

Основним завданням цих ворожих безпілотних катерів будуть удари по українській морській інфраструктурі, попереджає Бескрестнов.

Фахівець із радіотехнологій пише, що росіяни можуть атакувати (за аналогією з «Шахедами») в один день, наприклад, 400 катерами (підводними, надводними), всі порти, вишки, кораблі, всю морську інфраструктуру.

/ © Сергій Флеш

© Сергій Флеш

«Напишу більш зрозуміло. Елітний центр безпілотних систем „Рубікон“ може атакувати (за аналогією з „Шахедами“) в один день, наприклад, 400 катерами (підводними, надводними), всі порти, вишки, корабли, всю морську інфраструктуру. Навіть „вилетіти“ катерами на пляжі з осколковими боєприпасами. Ми до цього готові? Щоб потім не шукали винних: як же так вийшло», — пише фахівець із радіотехнологій.

Нагадаємо, Росія атакує Україну реактивними дронами, стало відомо, чому їх не збиває ППО і які міста під загрозою.

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