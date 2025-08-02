Російський безпілотний катер / © Сергій Флеш

Реклама

В Росії вже є нові безпілотні ударні катери. Для України це серйозна загроза.

Про це написав військовий фахівець з систем РЕБ та зв’язку, голова «Центру радіотехнологій» Сергій Бескрестнов, позивний «Флеш» у Telegram.

Основним завданням цих ворожих безпілотних катерів будуть удари по українській морській інфраструктурі, попереджає Бескрестнов.

Реклама

Фахівець із радіотехнологій пише, що росіяни можуть атакувати (за аналогією з «Шахедами») в один день, наприклад, 400 катерами (підводними, надводними), всі порти, вишки, кораблі, всю морську інфраструктуру.

© Сергій Флеш

«Напишу більш зрозуміло. Елітний центр безпілотних систем „Рубікон“ може атакувати (за аналогією з „Шахедами“) в один день, наприклад, 400 катерами (підводними, надводними), всі порти, вишки, корабли, всю морську інфраструктуру. Навіть „вилетіти“ катерами на пляжі з осколковими боєприпасами. Ми до цього готові? Щоб потім не шукали винних: як же так вийшло», — пише фахівець із радіотехнологій.

Дата публікації 16:22, 02.08.25 Кількість переглядів 10 У Росії взяли на озброєння безпілотні ударні катери

Нагадаємо, Росія атакує Україну реактивними дронами, стало відомо, чому їх не збиває ППО і які міста під загрозою.