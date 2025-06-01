Василь Малюк — голова СБУ

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Фото голови СБУ Василя Малюка під час проведення спецоперації «Павутина» облетіло Мережу. Українці дякують співробітникам Служби безпеки України та її очільнику.

Фото Василя Малюка, який схилився над мапою і роздруківками зображень уражених російських літаків, оприлюднив ТСН.ua.

«А ось і фото для підручників і головний герой дня — очільник СБУ Василь Малюк під час проведення спецоперації „Павутина“», — йдеться у дописі.

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Фото голови СБУ Василя Малюка під час проведення спецоперації Павутина

Реакція Мережі

«Історичність моменту зашкалює! Фото заряджене на нову „супербавовну“ в РФ», — пишуть українці в коментарях пабліків та в соцмережах.

«Мені нравиться, як воно горить».

«Планування, рівня Бог… Це ж треба було з десятка тисяч складових нічого не забути, нічого не переплутити! Поєднати квадратне та біле і вже потім… Респект всім хто планував та здійснив заплановане, зігравши цю операцію як по нотах!»

«Генерал Малюк ще й набрав роботи додому…».

Такі дописи можна побачити в соцмережах після того, як СБУ здійснила історичну спецоперацію «Павутина», в результаті якої було вражено 41 літак стратегічної авіації РФ. «Павутину» готували понад півтора роки.

Раніше ТСН.ua отримав унікальні фото, де видно як саме готували дрони до атаки на військові аеродроми.

Нагадаємо, 1 червня дрони атакували стратегічні аеродроми у кількох регіонах РФ. БпЛА вилетіли з фур, припаркованих біля заправок.

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