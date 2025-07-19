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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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198
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1 хв

З’явилися фото наслідків російського удару по Павлограду

У Павлограді внаслідок атаки зруйновано багатоповерхівки, приватний будинок і навчальний заклад.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Наслідки атаки по Павлограду

Наслідки атаки по Павлограду / © t.me/dnipropetrovskaODA

Унаслідок масованої ракетної атаки по Павлограду в ніч на 19 липня пошкоджено щонайменше дев’ять багатоповерхових будинків, приватну оселю та навчальний заклад.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

За його словами, у місті триває ліквідація наслідків обстрілу, на місці працюють усі відповідні служби: комунальники, поліція, волонтери. Жителям надають будівельні матеріали для першочергового ремонту. Також мешканці можуть подати заяву про знищене або пошкоджене майно і звернутися по компенсацію в межах державної програми «єВідновлення».

«Дякую всім, хто допомагає місту і його людям оговтатися від пережитого жаху», — зазначив Сергій Лисак.

Наслідки атаки по Павлограду / © t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки атаки по Павлограду / © t.me/dnipropetrovskaODA

У місті діють мобільні пункти прийому заяв, благодійники забезпечують необхідне для термінової допомоги постраждалим. Влада наголошує: усі постраждалі мають право на підтримку — як гуманітарну, так і матеріальну.

Наслідки атаки по Павлограду / © t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки атаки по Павлограду / © t.me/dnipropetrovskaODA

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вночі та зранку 19 липня РФ завдала масованого удару ракетами та безпілотниками по Павлограду Дніпропетровської області.

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