Війна
3401
1 хв

З’явилися кадри зруйнованої росіянами ТЕЦ — однієї з перших станцій на біомасі в Україні

Російські дрони атакували унікальну ТЕЦ на біомасі, збудовану компанією Кліар Енерджі 2016 року. Станція була символом української енергетичної незалежності.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Російські дрони атакували українську ТЕЦ

Російські дрони атакували українську ТЕЦ / © Фото з відкритих джерел

Вночі російські дрони атакували одну з українських теплоелектроцентралей. У мережі вже з’явилися кадри зруйнованої ТЕЦ.

Про атаку повідомив співзасновник групи компаній “Кліар Енерджі” Андрій Гріненко.

Російські дрони атакували українську ТЕЦ. / © Фото з відкритих джерел

Російські дрони атакували українську ТЕЦ. / © Фото з відкритих джерел

“Сьогодні вночі три дрони атакували одну з наших українських ТЕЦ — ту, яку ми з командою “Кліар Енерджі” збудували у 2016 році. Вона стала еталоном для галузі — першою великою станцією на біомасі, що довела Україні: енергетична незалежність починається з місцевих ресурсів”, — написав він.

За словами Гріненка, на щастя, ніхто не постраждав. Зараз на місці працюють рятувальники та фахівці компанії.

Російські дрони атакували українську ТЕЦ. / © Фото з відкритих джерел

Російські дрони атакували українську ТЕЦ. / © Фото з відкритих джерел

“Для мене цей проєкт завжди був особливим через людей, які створювали його з вірою в сильну, самодостатню країну. Дякую тим, хто сьогодні на місці — за відвагу, професійність і стійкість!” — додав підприємець.

Нагадаємо, раніше у Раді розповіли, що на випадок зникнення центрального опалення Україна робить ставку на когенераційні, газопоршневі та газотурбінні установки.

3401
