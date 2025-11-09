- Дата публікації
Війна
- Війна
З’явилися кадри зруйнованої росіянами ТЕЦ — однієї з перших станцій на біомасі в Україні
Російські дрони атакували унікальну ТЕЦ на біомасі, збудовану компанією Кліар Енерджі 2016 року. Станція була символом української енергетичної незалежності.
Вночі російські дрони атакували одну з українських теплоелектроцентралей. У мережі вже з’явилися кадри зруйнованої ТЕЦ.
Про атаку повідомив співзасновник групи компаній “Кліар Енерджі” Андрій Гріненко.
“Сьогодні вночі три дрони атакували одну з наших українських ТЕЦ — ту, яку ми з командою “Кліар Енерджі” збудували у 2016 році. Вона стала еталоном для галузі — першою великою станцією на біомасі, що довела Україні: енергетична незалежність починається з місцевих ресурсів”, — написав він.
За словами Гріненка, на щастя, ніхто не постраждав. Зараз на місці працюють рятувальники та фахівці компанії.
“Для мене цей проєкт завжди був особливим через людей, які створювали його з вірою в сильну, самодостатню країну. Дякую тим, хто сьогодні на місці — за відвагу, професійність і стійкість!” — додав підприємець.
Нагадаємо, раніше у Раді розповіли, що на випадок зникнення центрального опалення Україна робить ставку на когенераційні, газопоршневі та газотурбінні установки.