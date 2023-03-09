Зібрали все, що могли: Жданов пояснив, чому росіяни обстріляли Україну ракетами різних типів

Чим більше типів ракет застосовується в одному ударі, тим складніше узгодити і організувати такий масований ракетний удар.

Сьогодні, 9 березня, росіяни вперше завдали удару по Україні з різних типів ракет, про що повідомив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Використовувалися, зокрема, літаки МіГ-31К.

Військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу розповів, що це не нова тактика

"Вони просто зібрали все, що могли. Брак ракет деяких категорій змушує РФ робити мікс з тих ракет, які у них є. До речі, чим більше типів ракет застосовується в одному ударі, тим складніше узгодити і організувати такий масований ракетний удар", - зазначив експерт.

За його словами, влучання деяких ракет не відбулося завдяки непрофесійності або через те, що всі групи офіцерів, які розробляють маршрути і вводять координати цілей були просто перевантажені.

"Різнотипні ракети вимагають різнотипної побудови маршрутів. Треба ставити себе на місце противника. Що стоїть у нього на кону на цій війні — знищення України як держави, заволодіння територіями і населенням, яке тут перебуває. Якою може бути ціна? Півмільярда плюс чи мінус? Так треба дивитися на ті витрати, які фізично несе Росія", - додав Жданов.

Олег Жданов зазначив, що Росія не зупиниться не перед чим заради перемоги.

"Вони введуть продовольчі картки для населення, але всі кошти йтимуть для фронту і перемоги. Лозунг Другої світової будуть застосовувати в сьогоднішніх обставинах. Тому не варто рахувати їхні фінансові втрати", - додав він.

Нагадаємо, очільник Золочівської міської територіальної громади оприлюднив моторошні фото наслідків ракетного удару по селу на Львівщині.

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