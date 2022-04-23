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Зіграла ментальність українців та їхній героїзм: військовий експерт назвав одну з головних помилок Путіна у війні з Україною

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Зіграла ментальність українців та їхній героїзм: військовий експерт назвав одну з головних помилок Путіна у війні з Україною

Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Захопити Україну у найкоротший шлях у Путіна не вийшло у томи числі, бо він не розуміє ментальність українців.

Ні очільник Кремля, ні російські окупанти не очікували такого спротиву.

Про це в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

“Ніхто не очікував такого опору, ніхто не очікував єднання. Вони не врахували нашу ментальність, того, що тут влада і народ, особливо в критичних ситуаціях, стають одним цілим. Це перший момент. А другий момент: я б віддав належне нашим воєначальникам”, - наголосив Олег Жданов.

За його словами, українське командування було готове до того, що українці згуртуються та стануть на оборону держави.

“Те, що ми почали палити колони противника з перших кілометрів вторгнення на нашу територію, коли вони йшли практично похідним маршем і без прикриття, - я скажу, що це зіграло, можливо, одну з головних ролей в тому, що у них до підходу до Києва вже не вистачало сил і засобів для того, щоб організувати якийсь опір”, - підкреслив військовий експерт.

Нагадаємо, що українські військові знищили пункт управління 49 Загальновіськовою армією РФ.

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