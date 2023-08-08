Зіграв у "гарячу картоплю" з українським дроном: захисники з безпілотника епічно знищили окупанта (відео)

Перші дві гранати, які скидав на окупанта український дрон, росіянин відкинув. Однак з третьою вже не впорався.

Українські захисники тричі скидали на російського окупанта вибухівку. Зрештою у гру "гаряча картопля" він таки програв.

Відповідне відео показав головний редактор Цензор.Нет Юрій Бутусов.

"Російський солдат зіграв у гру "гаряча картопля" з українським дроном і безславно програв. Від першої він неймовірним чином відбився, з другою впорався вже насилу, а третя остаточно відправила удобрювати картоплю його самого", - підписав відео Бутусов.

Зіграв у "гарячу картоплю" з українським дроном: як ЗСУ знищили окупанта з БПЛА (відео)

Нагадаємо, раніше артилеристи і танкісти Залізної бригади показали, як знищили гусеничну радіолокаційну станцію розвідки рухомих цілей.

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