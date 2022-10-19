Зима близько: як холоди змінять перебіг війни в Україні і чого очікувати від окупантів

Характер війни в Україні з настанням зими може суттєво змінитися. Низькі температури, бездоріжжя, дощі знижують бойову активність через те, що ускладнені переміщення техніки та логістика. Експерти називають два основних варіанти розвитку подій залежно від погоди в Україні.

ТСН.ua розбирався, як холодна пора року може вплинути на характер бойових дій.

Військовий експерт Петро Черник пояснив, як бойові дії зміняться з приходом зими. За його словами, якщо ґрунт замерзне, танки і важка техніка зможуть маневрувати, і тоді характер бойових дій залишиться незмінним. Якщо ж буде м'яка зима, як була наприкінці лютого, тоді військова техніка зможе рухатися виключно дорогами.

"Росіяни навчилися на початку війни, що ми вміємо воювати у такий спосіб. Їхній велетенські колони техніки ми навчилися розбивати", – зазначає Черник.

Також експерт прогнозує, що на фронті все перейде у довготривалі артилерійські дуелі.

"І чим більше нової ствольної артилерії ми отримаємо від наших західних партнерів, тим краще. В цьому напрямку теж все непогано, останній пакет від США доволі цікавий", – говорить він.

З оглядом на останні новини про військову активність в Білорусі, Петро Черник не виключає можливості нового наступу з півночі.

"Сухопутний удар може відбутись. Акцентую, що на заході України він малоймовірний через ліси та болота. В бік Києва таке може статись. Чи перейде Лукашенко кінцеву риску – цього не знає ніхто. Ми маємо розуміти, що в політичному сенсі він мертвий. Гарантую, що північ України в частині інженерних загороджень на такому рівні, що, якщо він на таке відважиться, то їх втрати будуть колосальними", – резюмує експерт.

Важлива перевага ЗСУ над окупантами

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Збройні сили України можуть підійти до зими більш підготовленими, ніж російські окупанти, за рахунок допомоги західних союзників.

"Перевагу матиме той, хто найкраще екіпірує свого солдата. Якщо солдат буде зігрітий і нагодований, він воюватиме навіть у мороз. А якщо він буде холодним і голодним, то з нього воїн буде ніякий. У цьому ми сподіваємося, що ми матимемо перевагу, що ми своїх солдатів підготуємо до зими набагато краще, ніж російська армія", - зазначив експерт.

Жданов прокоментував інформацію про те, що на останньому саміті "Рамштайн" особлива увага приділялася екіпіруванню ЗСУ:

"Канада там попереду всіх – вони обіцяли надати 500 тис. комплектів зимового обмундирування. Сподіватимемося, що наші бійці будуть одягнені та взуті".

Жданов також звернув увагу на проблеми Росії з мобілізацією, де "мобіки" змушені купувати за свої гроші все необхідне.

"Їм видають кирзові чоботи, що промокають, замість шкарпеток видають портянки, і дай бог, щоб це були зимові портянки, а не літні. Портянки не кращі за шкарпетки. Їх раніше видавали, бо СРСР не міг забезпечити всіх солдат шкарпетками і дати краще взуття за кирзові чоботи", — підсумував експерт.

Оптимістичний прогноз від американського генерала

Колишній командувач військ США в Європі генерал Бен Годжес вважає, що взимку українська армія продовжить контрнаступ та буде тиснути на окупантів, але темп сповільниться.

Генерал впевнений, що для росіян умови взимку будуть складнішими, ніж для ЗСУ, оскільки російські військові, на його думку, недостатньо оснащені, неготові й ненавчені.

"Я впевнений, що український Генштаб продовжить тиснути на російські війська і не дасть їм можливості зіп'ятись на ноги, перегрупуватись чи чомусь навчитись. Це дуже важливо. Зимою на полі бою буде складніше. Українські війська мають свій народ за плечима, а росіяни недостатньо оснащені, неготові й ненавчені, будуть змушені протистояти сильним атакам українського війська", - зазначив Годжес.

Він наголосив, що українська армія більше підготовлена, тому вона однозначно буде мати успіхи взимку.

"Погода може спричинити ускладнення для дронів. Але всі будуть за одних погодних умов, проте українська армія буде більш підготовленою і більш ефективною напередодні зими", - зауважив американський генерал.

Зазначимо також, що США радять Україні деокупувати Херсон і весь південь до настання холодів, адже взимку земля там буде дуже вологою. Тож обом арміям буде важко маневрувати, вони змушені будуть триматися основних доріг ­– незахищеної зони. Водночас завдяки появі болота перевагу отримує сторона, що обороняється. Адже вона не буде змушена переміщуватися сушею так, як це роблять війська, що наступають.

Як окупанти готуються до зими в Україні

Колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак каже, що російські військові сподіваються перезимувати в Україні, і тому ретельно готуються до цього. За його словами, окупанти розраховують, що сніг та морози сповільнять наступ ЗСУ, і тоді їм вдасться перепочити.

"Окупанти розраховують на те, що їм вдасться видихнути, перечекати зиму. За цей час вони хочуть підтягнути резерви та відновити якусь техніку", – зазначив Ступак.

Як розповів колишній співробітник, російські загарбники на окупованих територіях посилено готуються до зимового періоду, зокрема:

Намагаються створити умовну демаркаційну лінію в зоні бойових дій;

Риють великі окопи та траншеї за допомогою техніки;

Ставлять протитанкові бетонні укріплення.

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