"Зима буде дуже динамічним часом": у Пентагоні спрогнозували перебіг війни в Україні

У Пентагоні зазначили, що немає жодних ознак того, що ЗСУ мають намір зупиняти темпи контрнаступальних дій.

Взимку перебіг бойових дій в Україні буде дуже динамічними, ЗСУ не мають намір зупиняти темпи контрнаступальних операцій.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" розповіла помічниця міністра оборони США Лора Купер.

"Зима буде динамічним часом. Дехто вважає зиму часом для перепочинку та відновлення сил. Але ми не бачимо жодних ознак того, що українці збираються сповільнюватися, і ми, звісно, очікуємо, що росіяни також можуть спробувати просунутись", - зазначила вона.

Вона також наголосила, що війська Російської Федерації – у дуже поганому стані.

"Ви маєте справу з великою кількістю військових, яких поспішно мобілізували, які пройшли дуже слабку підготовку, або які дуже погано оснащені, а їхній моральний дух – неймовірно низький. Тому ми будемо дуже пильні і намагатимемося підтримувати українців у всіх їхніх потребах", - сказала вона.

За словами Лори Купер, зараз армія РФ вдалася до тактики руйнування української критичної інфраструктури через невдачу на полі бою. За допомогою такого терору Росія намагається викликати паніку в українському суспільстві. Однак у Пентагоні впевнені, що українці встоять і навіть підвищать свій опір за допомогою постачання електрообладнання та засобів ППО.

"ЗСУ перебувають в іншому становищі. Їхня майстерність на полі бою вражає. Коли ми думаємо про те, з чого ми почали з ними 2014 року, і де вони перебувають сьогодні у своїх можливостях, у їхній здатності дати відсіч цим російським загарбникам. Це абсолютно інша гра", – зазначила Купер.

Перебіг війни взимку: думки експертів

Полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан розповів, що Силам оборони України взимку простіше вести наступ на російські позиції. За його словами, оптимальний варіант під час морозів – вести наступ.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал Микола Маломуж також говорить, що зима стане періодом активних бойових дій, а ЗСУ зможуть проводити наступальну операцію.

Проте директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс вважає, що і українські, і російські військові намагатимуться підготуватися до контрнаступу після зими. Тож протягом найближчих місяців в Україні на фронті темпи бойових дій знижуватимуться.

Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають, якщо ЗСУ продовжать активні операції цієї зими це дозволить їм зберегти ініціативу та динаміку оперативних успіхів на фронті.

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