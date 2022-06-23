"Зима буде надскладною": Чернишов повідомив, чи зростуть тарифи на опалення і наскільки тепло буде в оселях

"Зима буде надскладною": Чернишов повідомив, чи зростуть тарифи на опалення і наскільки тепло буде в оселях

Через війну в Україні поточна зима буде "надскладною".

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов натякнув на те, що під час майбутнього опалювального сезону в оселях буде не так тепло, як раніше. Водночас українцям не варто боятися зростання тарифів, а тепло увімкнуть вчасно.

Про це Чернишов написав у Facebook.

За його словами, влада України розуміє усі ризики та активно до них готується.

"Очевидно, що ця зима буде надскладною. Головне — ми маємо захистити кожного українця та обігріти його помешкання. Тарифи на тепло не зміняться! Ми забезпечимо їхню стабільність. Опалювальний сезон почнеться вчасно. Для цього в нас є всі передумови", - написав міністр.

Він зокрема, порадив українцям почати відвикати від "життя з відкритими вікнами". І наголосив, що під час опалювального сезону оптимальна температура в українських оселях становитиме 18-20 градусів, але не має падати нижче 16 градусів, так само як в "ощадливих країнах розвинутої Європи".

"Але ми маємо відвикнути жити взимку з відкритими вікнами та обігрівати вулицю. Вважаємо, що оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18-20 градусів, але в жодному разі не нижче 16 градусів. Як в ощадливих країнах розвинутої Європи. Як ми переживемо цю зиму — залежить від кожного із нас. Готуватися до холодів варто саме зараз", - написав Чернишов.

Нагадаємо, у "Нафтогазі" пояснили, чому в деяких оселях так і не з’явиться тепло, хоча газу вдосталь.

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