"Зима буде важкою": генсек НАТО закликав підтримувати Україну задля євроатлантичної безпеки

За словами Столтенберга, війна йде на виснаження.
Країни НАТО підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно, а президент РФ Путін має припинити війну і забрати зброю.
Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг на другому саміті Кримської платформи.
"Це боротьба волі, логістики, тому ми повинні й надалі підтримувати Україну. Сильна та стабільна Україна – запорука євроатлантичної безпеки", – сказав він.
У своїй промові Столтенберг також нагадав, що 8 років тому Росія незаконно захопила Крим, перетворивши його на одну з наймілітарізованіших ділянок планети.
"Це стало плацдармом для повномасштабного нападу на Україну. Президент Путін думав, що він може зламати український народ та його Збройні сили, але він помилявся", - сказав Столтенберг.
Нагадаємо, 30 червня в ОК "Південь" повідомили, що росіяни поспіхом залишили острів Зміїний.
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