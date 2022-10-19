Зима буде важкою: у МВС попередили про подальші удари по критичній інфраструктурі України

У МВС заявили про необхідність захисту для України у 20 разів більшому, ніж отримано наразі.

Про це сказав радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Йдеться про системи ППО NASAMS або IRIS-T для захисту критичної інфраструктури України.

За словами Геращенка, Росія загрожує подальшими ударами по критичній інфраструктурі України. Західні союзники повинні допомогти захистити її.

"Це означає – дати у 20 разів більше систем ППО NASAMS або IRIS-T, ніж дали досі. У Росії вже не пустять ці ракети на НАТО. Росія боїться НАТО, і Путін боїться НАТО. А ось по нас він запускає", – заявив Геращенко.

Він додав, що Росія продовжить завдавати ударів, тому зима буде важкою. Він закликав українців запасатися електрогенераторами, використовувати дрова і оптимально – житловий простір.

Нагадаємо, для економії електроенергії треба вимикати світло у приміщеннях та обмежити використання електричних приладів, зокрема бойлерів, пральних машин, обігрівачів, кондиціонерів, електрочайників та електроплит.

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