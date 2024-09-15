Зима стане для України переламним моментом в енергетичній війні — Politico

Без можливості бити по РФ західною зброєю українська енергетика не переживе війну з Росією цієї зими, вважають в Politico.

За словами президента США Джо Байдена, українські атомні станції перебувають під дедалі загрозою, але США все ще побоюються ескалації, тож не дозволяють використовувати поставлені Заходом ракети великої дальності. Тим часом Росія адаптує свою тактику ударів по українській енергетиці, націлюючись на українські розподільні станції.

Про це пише Politico.

Якщо західні союзники, зокрема, США і Британія, не переглянуть свою позицію щодо ударів далекобійною зброєю, то Україна може програти енергетичну війну з Росією вже цієї зими, пише Politico.

Тим часом Вашингтон все ще не готовий дозволити Україні завдавати ударів по російських аеродромах американськими ракетами великої дальності. Хоча він може зняти обмеження на використання британських ракет Storm Shadows.

Як зазначає експосланник США в НАТО Курт Волкер, без дозволу на використання ракет США цього буде недостатньо.

В Politico зазначають, що українські чиновники побоюються, що майбутня зима може стати для України переламним моментом в енергетичній війні.

"Багато в чому це пов'язано з тим, що російське командування адаптує тактику авіаударів, роблячи висновки зі своєї попередньої невдалої бомбардувальної кампанії по руйнуванню енергетичної системи країни, а нещодавнє постачання в Росію іранських балістичних ракет ближньої дії Fath-360 допоможуть їм у цьому", — йдеться у матеріалі Politico.

РФ зможе використовувати іранські ракети для нанесення ударів по вузлах логістики та зв'язку, а також по складах боєприпасів у тилу української лінії фронту. Це, своєю чергою, дасть змогу Росії сконцентрувати свої власні ракети більшої дальності на цивільній інфраструктурі, зокрема на енергетичній системі, щоб зруйнувати її.

Нагадаємо, Україна вже передала США та Великій Британії список військових об’єктів на території РФ, по яких планує вдарити ракетами західних партнерів, зокрема, наданими США балістичними ракетами ATACMS,

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