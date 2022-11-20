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“Зимова пауза” у війні: в Міноборони натякнули на можливість позасмагати в Криму навіть в січні

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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“Зимова пауза” у війні: в Міноборони натякнули на можливість позасмагати в Криму навіть в січні

Фото: Getty Images

В українському оборонному відомстві нагадали, що на південному березі тимчасово окупованого півострова можна “відпочити” навіть взимку.

У Міністерстві оборони України зауважили, що “зимова пауза” у війні проти Росії може й не настати, адже в окупованому Криму нечасто буває мінусова температура.

Такий допис було опубліковано в неділю, 20 листопада, у Twitter оборонного відомства. 

"Ті, хто зараз говорить про можливу "паузу в бойових діях" через мінусову температуру взимку, найімовірніше, ніколи не засмагали в січні на південному березі Криму", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов заявив, що Україна може звільнити Крим вже до кінця грудня, а війна з Росією може закінчитися до весни.

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Дата публікації
Перегляди
371
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