Зимовий наступ Росії: експерт назвав ймовірний напрямок головного удару окупантів

Російські окупаційні війська намагатимуться форсувати річку Оскол на північ від Куп'янська Харківської області.

Таку думку висловив військово-політичний експерт Олександр Коваленко у своєму дописі в Telegram-каналі..

“Не маючи можливості вийти на лівий берег річки Оскол, з перспективою форсування на правий, на Лимано-Куп'янській осі та явне гальмування наступу в районі Синьківки, російське командування спробує форсувати водну перешкоду в несподіваному місці – у напрямку Кам'янки”, - припустив він.

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За його словами, наразі ворог накопичує ресурс для наступу в районі тимчасово окупованих населених пунктів Піски, Тополі та Лиман Другий Харківської області, на лівому березі Осколу. Це, на його думку, вказує на те, що напрямком для удару стане села Тополі та Кам'янка на правому березі.

Експерт заявив, що побоювання викликає перекидання у вищезгадану локацію важких вогнеметних систем ТОС-1А "Сонцепек", які повинні забезпечити успішність проведення операції або “поповнити склад знищеної техніки даного типу, яка і так на вагу золота”. Окрім тоо, він припустив, що на момент форсування ворог активно застосовуватиме керовані авіабомби.

“Командування РОВ спробує вийти на правий берег, форсуючи Оскол на північ від тієї ділянки, яка зараз тільки й фігурує у відкритих джерелах. Однак з урахуванням досвіду спостерігати за ефективністю форсування водних перешкод російськими військами протягом 2022-2023 років, у мене виникають сумніви щодо успішності цієї витівки”, - резюмував Коваленко.

Нагадаємо, російські окупаційні війська активно наступають в районі Куп'янська, що в Харківській області, аби повторно окупувати місто. Загарбники перекидають на цей напрямок фронту резерви штурмових батальйонів.

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