Зимово-весняний наступ РФ провалився: Буданов про подальші плани ворога на фронті

За його словами, 31 березня загарбники планували вийти на адмінкордони Донецької та Луганської області.

31 березня 2023 року провалилося чергова спроба російського "зимово-весняного" наступу і тепер окупанти майже на всій лінії фронту перейшли до оборони.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю Radio NV.

За його словами, 31 березня загарбники мали вийти на адмінкордони Донецької та Луганської області.

"Знову ж таки, це вже навіть не п'ята спроба, яка провалилася. Наступального потенціального для проведення стратегічної наступальної операції в Росії станом на зараз немає і найближчим часом не буде. Це перше, що потрібно сказати", – зазначив Буданов.

Керівник ГУР повідомив, що Росія перейшла до стратегічної оборонної операції. Зараз завдання ворога – утримати захоплені території і зірвати українську контрнаступальну операцію.

"Ось всі завдання, які вони вирішують. Виключенням є два райони: спроба захопити Бахмут, але тут також треба відверто сказати, що Бахмут вони захоплюють із червня 2022 року. Тому, скоро буде вже календарний рік, як вони його захоплюють. Там ситуація складна, але Бахмут, як стояв, так і стоїть. Друге: спроба зробити напівохоплення Авдіївки з північного боку, але там поряд знаходиться Мар'їнка", – підсумував Буданов.

Раніше Кирило Буданов розповів, що ГУР знає ім'я окупанта, який відрізав голову полоненому українцеві.

Нагадаємо, що замість очікуваного наступу з півночі, півдня або північного сходу росіяни вирішили зосередитися на Донбасі і кидають усі сили для виходу на адміністративні кордони Донецької області.

За словами аналітиків ISW, загальний наступ РФ наближається до кульмінації.

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