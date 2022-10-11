Зиму не переживуть: чому окупанти, зазнаючи величезних втрат, фанатично намагаються прорватися до Слов'янська

Бахмут та Соледар - це ворота до Слов'янська, де розташований водозабір Донецької області, та Краматорська, вважає Жданов.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що російським окупантам до зими дуже необхідно захопити Слов'янськ, в іншому разі вони її не переживуть. Саме тому, попри великі втрати, окупанти все одно намагаються наступати на Бахмутсьуому напрямку.

Про це Олег Жданов повідомив на своєму Ютуб-каналі.

"Бахмут та Соледар - це ворота до Слов'янська та Краматорська. Чому така фанатична впертість окупантів на напрямку Бахмут-Слов'янськ? Річ у тім, що без окупації Слов'янська Донецьк та південь Донецької області, включно із Маріуполем, зиму не переживе. В них немає немає води. Водозабір Донецької області облаштований у районі міста Слов'янськ. Якщо це місто перебуває під нашим контролем, значить, що води в окупантів не буде. Зараз вони возять воду водовозками. Спроби відновити водопровід у Маріуполі не мали успіху. Зараз вода у водосховищі у Донецьку майже закінчилася", - розповів експерт.

Ситуація біля Бахмута

За даними британської розвідки, російськи окупанти намагаються просунутися ближче до Бахмута. Так, за минулий тиждень вони просунулися на 2 км у напрямку міста Бахмут в Донецькій області. Бахмут намагаються штурмувати, зокрема підрозділи приватної військової компанії "Вагнера", у складі яких персонал, нещодавно набраний з російських в’язниць.

За інформацією військовий експертів, на Бахмутському напрямку тривають надзвичайно важкі бої. Там противник вже не діє методами концентрованого удару, він діє окремими підрозділами, застосовуючи усю свою артилерію.

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